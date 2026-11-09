Manchester United - Aston Villa 4-4. Spectacol cu opt goluri în "Teatrul Viselor"

Duminică seara, în cel mai spectaculos meci din etapa a 10-a a Premier League, Manchester United şi Aston Villa au încheiat la egalitate, 4-4.

Manchester United şi Aston Villa s-au înfruntat în cel mai spectaculos meci al weekendului - Profimedia

Cunoscut şi drept "Teatrul Viselor", Old Trafford, arena care a găzduit duelul dintre cele două formaţii, a fost scena unui spectacol greu de egalat.

Aston Villa a abordat cu multă încredere starturile de repriză, astfel că oaspeţii aveau 2-0 în minutul 4, goluri Alysson şi Jackson, şi 4-2 în minutul 53, goluri McGinn şi Goretzka în startul reprizei secunde.

Dacă primele două goluri ale oaspeţilor au fost anulate, până la pauză, de reuşitele lui Bruno Fernandes şi Tielemans, United s-a întrebuinţat din greu pentru a egala la 4, fiind nevoie de goluri marcate de Zierksee şi Dorgu, în prelungiri, pentru ca gazdele să scoată un punct din acest meci.

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Deşi este al doilea meci consecutiv în care Manchester United nu pierde, antrenorul Michael Carrick este ca şi demis, oficialii clubului de pe Old Trafford fiind total nemulţumiţi de parcursul echipei din startul actualului sezon şi de locul 18, loc retrogradabil, ocupat în acest moment.