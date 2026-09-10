Cupa Ligii Angliei: Scor de tenis pe Stamford Bridge, în Chelsea – Leeds United 6-3
Echipa londoneză Chelsea a dispus miercuri seara, pe teren propriu, scor 6-3, de formaţia Leeds United, în 16-imile Cupei Ligii engleze.
Prima repriză a partidei de pe Stamford Bridge a fost una mai cuminte, în care oaspeţii au deschis scorul, prin Tarik Muharemovic. Leeds a condus chiar cu două goluri avans după ce Brenden Aaronson a marcat în minutul 48.
Însă Xabi Alonso a efectuat patru schimbări la pauză, când au intrat Cole Palmer, Rogers, Pedro Neto şi Reece James, iar asta s-a văzut pe teren. Palmer a redus din diferenţă transformând un penalti, în minutul 53, apoi tot el a egalat, din assistul lui Rogers, două minute mai târziu.
Morgan Rogers a rămas în rolul servantului la următoarele două goluri înscrise de The Blues, prin Pedro Neto (min. 60) şi Welbeck (min. 65), iar Chelsea avea 4-2.
Chiar dacă oaspeţii au venit la un gol diferenţă, după reuşita lui Calvert-Lewin, din minutul 75, Valentin Barco – în minutul 80, şi Welbeck – în minutul 90+4, au rezolvat soarta meciului şi Chelsea – Leeds United s-a terminat 6-3, londonezii calificându-se în optimi.