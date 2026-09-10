Google schimbă modul în care europenii vor vedea rezultatele căutărilor pentru hoteluri, zboruri, restaurante și alte servicii. Unele informații utile, precum prețurile în timp real, vor dispărea din anumite rezultate, iar compania avertizează că utilizatorii vor găsi mai greu ceea ce caută.

Google schimbă căutările pentru Europa: "Rezultatele vor fi mai slabe" - Profimedia

Modificările reprezintă cea mai mare deteriorare a calității serviciului din istoria de 29 de ani a motorului de căutare, a declarat pentru Reuters un oficial Google. Acestea îi vizează pe utilizatorii din Europa, în timp ce căutările efectuate în afara UE nu vor fi afectate.

Noile modificări au fost introduse pentru ca Google să evite noi sancțiuni din partea UE

Schimbările sunt introduse pentru ca Google să respecte Digital Markets Act (DMA), legislația europeană concepută pentru a limita dominația marilor companii tehnologice și pentru a le oferi concurenților șanse mai mari pe piață. Noile reguli vor fi vizibile în special atunci când utilizatorii caută hoteluri, zboruri sau restaurante.

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În partea de sus a paginii va fi afișat un serviciu specializat de căutare, urmat de alte două astfel de platforme prezentate cu mai puține informații. Mai jos va apărea un carusel cu hoteluri, companii aeriene sau restaurante, însă anumite informații utile, precum prețurile în timp real, vor fi eliminate. Ordinea rezultatelor va continua să fie stabilită de algoritmul Google.

Google susține că această formulă avantajează platformele intermediare și site-urile de comparare a prețurilor, în detrimentul hotelurilor, restaurantelor și altor afaceri care apar în rezultate cu propriile site-uri și date de contact. "Pentru a respecta cerințele DMA, facem schimbări semnificative în Search în Europa", a explicat Nick Fox, vicepreședinte senior al Google pentru Knowledge & Information.

Potrivit companiei, modificările vor elimina funcții pe care europenii le folosesc în prezent și vor oferi o vizibilitate mai mare intermediarilor online în detrimentul afacerilor locale. Google susține că a testat noile rezultate pe milioane de utilizatori europeni și că testele au indicat un nivel ridicat de nemulțumire. Una dintre probleme ar fi că oamenii sunt nevoiți să reformuleze sau să repete căutările pentru a găsi informațiile dorite.

Modificările făcute anterior pentru respectarea regulilor europene au dus, potrivit gigantului tehnologic, la o scădere cu 30% a traficului gratuit către site-urile firmelor europene pentru rezervări, iar noile schimbări ar urma să aibă un impact suplimentar.

Noile modificări au fost introduse pentru ca Google să evite noi sancțiuni din partea Uniunii Europene. În iulie, compania a fost amendată cu 460 de milioane de euro pentru favorizarea propriilor servicii în rezultatele căutărilor pentru cumpărături, hoteluri, transport și sport, încălcând Digital Markets Act.

Comisia Europeană i-a acordat 60 de zile pentru a se conforma regulilor. În caz contrar, Google risca penalități periodice de până la 5% din cifra sa de afaceri globală. În aproape două decenii, amenzile antitrust aplicate Google de UE au ajuns la 10,38 miliarde de euro.