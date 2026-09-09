Echipa greacă AEK Atena a învins marţi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia austriacă LASK Linz, în prima etapă din Liga Campionilor. Răzvan Marin a înscris unicul gol al înfruntării.

Liga Campionilor: Răzvan Marin, gol fabulos pentru AEK Atena! Victorie cu 1-0 contra lui LASK Linz - Facebook

Pe Allwyn Arena, grecii au controlat meciul cu LASK Linz şi prima ocazie i-a aparţinut, în minutul 3, când Jovic a fost aproape de gol. Gazdele au deschis scorul în minutul 21, la o lovitură liberă executată perfect de Răzvan Marin, care a trimis cu efect la vinclul porţii lui Jungwirth. Oaspeţii puteau egala pe final de repriză, în minutul 41, dar Brignoli a ieşit şi l-a blocat la timp pe Lang.

În minutul 49 portarul atenienilor a scos cu piciorul la şutul din careu al lui Horvath, iar la poarta cealaltă Jovic a trimis mingea în plasă, în minutul 64, însă golul nu a fost validat din cauza unei poziţii de ofsaid. Echipa lui Marko Nikolic a rămas în atac şi a mai ratat în două rânduri, prin Varga - în minutul 84 şi Zini - în minutul 89. Kalajdzic a ratat o ocazie uriaşă pentru austrieci, în al doilea minut de prelungiri şi AEK Atena s-a impus în cele din urmă cu 1-0 în faţa celor de la LASK, obţinând primele trei puncte în grupa Ligii Campionilor. Răzvan Marin a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului.

Într-un alt meci din Liga Campionilor, Aston Villa s-a impus cu 3-2 la Bruges, cu Club Brugge. McGinn (min. 11), Buendia (min. 22) şi Nicolas Jackson (min. 43) au înscris pentru câştigători, în timp ce Vetlesen (min. 19) şi Tresoldi (min. 61, din penalti) au marcat pentru gazde.

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