Echipa spaniolă Real Madrid a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în prima etapă din grupa Ligii Campionilor.

Liga Campionilor. Interul lui Chivu a cedat la Madrid, 1-2 cu Real - Arhiva Observator

Milanezii lui Chivu au ratat prima ocazie mare a meciului de la Madrid, prin Thuram, în minutul 3, şi a controlat jocul până în minutul 14, când Bisseck a greşit şi Mbappe a deschis scorul pentru gazde. Courtois a respins lovitura liberă a lui Calhanoglu, două minute mai târziu, dar madrilenii şi-au majorat avantajul în minutul 23.

Portarul Josep Martinez a primit o pasă de la un coechipier, a încercat să-şi aşeze mingea şi a vrut să-l dribleze pe Valverde, însă acesta a profitat şi a înscris. Interul şi-a trecut apoi o bară în cont, prin Curtis Jones, în minutul 36, pentru ca Martinez să le refuze golul lui Mbappe şi Bellingham în aceeaşi fază, în al doilea minut al prelungirilor.

După pauză, Curtis Jones l-a încercat pe Courtois, în minutul 55, pentru ca după trei minute Bellingham să rateze cu seninătate la cealaltă poartă. Courtois a intervenit la Bastoni, în minutul 63, iar Josep Martinez a avut o paradă excelentă în faţa lui Mbappe, în minutul 67. În cele din urmă, Carlos Augusto a redus din diferenţă, în minutul 77, apoi Diomande a lovit bara porţii italiene, în minutul 81, şi Real Madrid - Inter Milano s-a încheiat 2-1.

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Rezultate înregistrate marţi în Liga Campionilor: