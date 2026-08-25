Daniel Bîrligea, atacantul FCSB, aşteptat să bată palma cu italienii de la Frosinone

FCSB, una dintre favoritele la câştigarea Superligii de fotbal, este pe punctul de a-şi pierde atacantul titular, Daniel Bîrligea, pe finalul perioadei de mercato.

În căutarea unei noi provocări în carieră, Daniel Bîrligea este pe punctul de a semna cu echipa italiană Frosinone, mutare confirmată atât de jurnaliştii italieni, cât şi de Gigi Becali, patronul FCSB.

Omul de afaceri a lăsat să se înţeleagă că Bîrligea ar urma să plece împrumut un an la Frosinone, iar FCSB să încaseze 1,5 milioane de euro. Dacă italienii se menţin în Serie A, la finalul sezonului 2026-2027, atunci ei ar urma să mai achite încă 3,5 milioane de euro pentru transferul definitiv al fotbalistului.

Nu este, însă, exclus ca Frosinone să achite clauza de transfer, de 3,5 milioane de euro, chiar şi dacă gruparea antrenată de Massimiliano Alvini nu reuşeşte să se menţină în Serie A la finalul sezonului actual.

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Bîrligea, 26 de ani, ar urma să fie coechipier la Frosinone cu fotbalişti precum Romano Schmid, 38 de selecţii în naţionala Austriei, Anthony Oyono, 30 de selecţii în naţionala Gabonului, Kevin Akpoguma, opt selecţii în naţionala Nigeriei, Florian Grillitsch, 61 de selecţii în naţionala Austriei, sau Aleksa Terzić, 15 selecţii în naţionala Serbiei.

Luat de FCSB de la CFR Cluj, Bîrligea a marcat 33 de goluri şi a reuşit cinci pase decisive în 80 de meciuri jucate pentru echipa finanţată de Gigi Becali. Omul de afaceri a confirmat că FCSB va aduce un alt atacant, dacă trecerea lui Bîrligea la Frosinone se oficializează.