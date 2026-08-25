Mic dejun cu mare preţ! Doar fulgii de cereale din castroanele românilor costă peste 800 de milioane de lei anual, dublu faţă de acum cinci ani. Şi, atenţie, s-a mărit doar preţul, nu şi cantitatea. Cum preţul laptelui a crescut şi el aproape în acelaşi ritm, cea mai rapidă mâncare de dimineaţă nu mai este şi cea mai ieftină.

Şase din 10 locuinţe au un borcan cu cereale în bucătărie. Cu lapte sau iaurt, cu fructe sau ronţăite direct din pungă, rămân una dintre variantele preferate de mic dejun, în ciuda scumpirilor.

"De obicei mâncarea sănătoasă devine din ce în ce mai scumpă. Copiii preferă fulgi de porumb sau cerealele cu cacao. Cred că depinde de brand, dar sunt accesibile. Alea cu porumb, fără zahăr", a spus o persoană.

Copiii aleg ciocolata, adulţii variantele clasice

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Deşi rafturile s-au umplut în ultima vreme cu tot felul de sortimente, topul preferinţelor rămâne neschimbat de ani de zile. Cerealele cu gust de ciocolata şi arome sunt preferatele copiilor. Adulţii se limitează de multe ori la fulgi de porumb clasici, dar din urmă vin varietăţile dietetice şi pentru siluetă.

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Ce scrie pe cutie nu garantează un mic dejun sănătos

Dar o cutie care promite mai mult nu înseamnă automat şi un mic dejun mai bun.

"Un mic dejun pe bază de cereale poate fi sănătos, dar este incomplet. De asemenea, poate fi dăunător, dacă nu completăm cu alți nutrienți, respectiv sursă de proteină, sursă de grăsime sănătoasă, și de asemenea, dacă are prea multe zahăruri, prea mulți aditivi și în final, prea puține fibre", a explicat Cristian Mărgărit, medic nutriţionist.

La ce trebuie să fim atenţi când alegem cerealele de la raft

Pe scurt, cu cât cerealele au mai puţine adaosuri de zahăr şi arome, cu atât mai bine.

"Ideal ar fi ca atunci când cumpărăm cereale, să cumpărăm ingredientul ca atare. Fulgi de ovăz sau tărâțele de ovăz, fulgi de secară, fulgi de porumb, dacă se poate, din cerealele integrale. Sunt acum și variante de fulgi care sunt făcute din quinoa, de exemplu", a mai precizat nutriţionistul.

Obiceiul micului dejun diferă însă mult de la o generaţie la alta. Doar 4 din 10 adulţi până în 39 de ani mănâncă în fiecare dimineaţă, spre deosebire de segmentul 60 - 79 de ani, unde numărul se dublează. ​