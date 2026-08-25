Fotbal, atletism, haltere sau dans, roboţii demonstrează că se pricep la orice. Mii de umanoizi îşi arată abilităţile sportive la a doua ediţie a Jocurilor Mondiale, de la Beijing. Roboţii se întrec şi în probe de lucru manual.

Peste două mii de roboţi reprezentând 16 ţări încearcă la competiţia găzduită de China să demonstreze că pot face faţă cu succes oricărei provocări, de la dans la box ori de la haltere la fotbal.

Capacităţile robotice imaginate de om par să depăşească graniţele inteligenţei artificiale.

"Ne bazăm pe sisteme de poziționare, navigare și planificare a rutelor în timp real pentru a obține rulare complet autonomă la viteză mare, împingând hardware-ul nostru la limitele sale absolute și maximizând viteza acestuia", a explicat Meng Xiang, specialist în algoritmi de control.

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Iar droizii fac faţă cu succes testelor, chiar dacă uneori se mai întâmplă şi accidente.

Cea mai dificilă probă a fost cursa de 400 de metri, cu obstacole. Slalom printre anvelope, un tunel pentru mers pe burtă, un balansoar asimetric sau un viraj la 90 de grade, în formă de L au fost marile încercări.

"Ceea ce ne-a surprins a fost că, odată cu creșterea dificultății, am crezut că va fi mai greu pentru roboți să finalizeze cursa. Dar, după cum tocmai ați văzut, performanțele tuturor echipelor participante au fost destul de bune. Capacitățile de control ale roboților sunt acum la un nivel superior", a spus Chen Bin, directorul evenimentului de atletism.

Iar cea mai atractivă competiţie pentru public a fost cea de lupte în cuşcă, în care roboţii au executat miraculoase lovituri de arte marţiale.

Un robot umanoid transformat în jucător de fotbal a fost antrenat să imite mişcările prin care starul portughez Cristiano Ronaldo îşi sărbătoreşte reuşitele.

Şi nu doar pentru activităţi sportive sunt pregătite maşinăriile. La Beijing se dau teste de asamblare a sculelor şi uneltelor, au loc probe de bătut cuie sau întreceri de adunat boabele de fasole cu...penseta.

"Folosind echipamentul pe care îl port pe corp, îmi pot capta mișcările și pot transmite semnalele corespunzătoare robotului. Mâinile robotului sunt foarte puternice. Nu am antrenat fiecare sarcină separat. Dacă pot ridica eu însumi boabe de fasole cu penseta, atunci și robotul o poate face. Pur și simplu execut sarcina, iar robotul o reproduce. Atinge aproximativ 80 până la 90% din nivelul meu de precizie", a explicat Yan Jiale, concurent.

În cele cinci zile ale festivalului robotic, antrenorii vor aplica o varietate de scenarii pentru a testa şi capacităţile de răspuns ale droizilor în situaţii extreme precum salvarea de urgenţă.