Trăim în era plăților fără numerar. Și totuși, n-ar trebui să strâmbăm din nas nici la cash. Pentru că, la o eventuală pană de curent sau un atac cibernetic, când băncile nu mai funcţionează, bancnotele din portofel ne scot din impas.

Cardul sau telefonul. Sunt prima alegere pentru mulți români când achită ceva.

Localnic: Da, dar foarte puţini şi în general nu prea ţin. Cardul şi telefonul.

Localnic: Doar pentru strictul necesar. Noi digital avem banii în familie, dar ținem și o mică sumă pentru urgențe.

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Localnic: Am și cash și card.

Reporter: În caz de urgențe nu v-ați pus nimic deoparte?

Localnic: Pai da, pentru medic, de obicei.

Într-un scenariu negru, degeaba ai bani în cont dacă nu te poți atinge de ei. Cash-ul nu e de lepădat. Poate deveni colac de salvare atunci când plățile electronice pică. O pană de curent, un atac cibernetic, o inundație sau orice altă situație de criză.

”Pot face ca sistemele, chiar și bancare, să fie efectiv nu doar compromise, ci blocate. E bine, dacă vorbim despre cazul unei singure zile, vedem niște semne evidente care apar imediat. Cum am spus, cardurile și aplicațiile nu mai funcționează, POS refuză plata, bancomatele sunt scoase din funcțiune”, spune George Sinca, expert securitate cibernetică.

”Ar trebui să ne uităm la cheltuielile noastre necesare într-un interval de 3 zile, poate chiar o săptămână. Ar ieși undeva la 2.000-2.500 de lei pentru o familie cu un copil, în sensul de 1.000 de lei pentru adult și 500 de lei pt copil”, spune Adrian Codirlașu, analist financiar.

Dar nu contează doar cât punem deoparte. Contează și ce bancnote ținem în portofel sau în sertarul de acasă.

”Ideal e să avem bancnote cât mai mici, pentru că va trebui să facem cheltuieli în cash şi să avem exact suma pe care o vom plăti. Dacă avem prea mulţi, riscul e că îi depreciază inflaţia şi nu obţinem niciun câştig de pe urma lor”, spune Adrian Codirlașu, analist financiar.

Europa a trecut deja prin atacuri care au pus lacăt pe servicii esențiale.

”S-au mai întâmplat situații similare, nu este o teorie. E vorba de Estonia în 2007. În urma unui atac cibernetic concentrat și coordonat de către puteri exterioare statului estonian. Băncile, instituțiile de stat, presa au fost blocate, pentru aproximativ două săptămâni”, spune George Sinca, expert securitate cibernetică.

În România avem tot mai mult cash în circulație. La finalul anului trecut, numerarul din afara sistemului bancar ajunsese la aproape 148 de miliarde de lei, o creștere de 9,5% într-un singur an. Cea mai circulată bancnotă este cea de 100 de lei.

Sunt și perioade în care golim conturile mai rapid. Anul trecut, am cheltuit mai mult cash în aprilie, de Paște, și în august, în concedii.