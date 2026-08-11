Ronald Araujo, fostul fundaş al Barcelonei, primele imagini în tricoul lui Liverpool

Fundaşul uruguaian Ronald Araujo, fost la FC Barcelona, este noul fotbalist al englezilor de la FC Liverpool.

Andoni Iraola, noul antrenor al lui FC Liverpool, era în căutarea unui fundaş central, după ce Ibrahima Konate a plecat la Real Madrid, şi, în cele din urmă, tehnicianul spaniol a ales să-l aducă pe Ronald Araujo, fotbalist pe care îl ştie foarte bine din Primera Division, acolo unde Iraola a antrenat în perioada 2020-2023.

A contat foarte mult şi posibilitatea de a-l aduce pe Araujo sub formă de împrumut, urmând ca, foarte probabil, uruguaianul să fie achiziţionat cu titlu definitiv în vara anului viitor.

Titular de drept la Barcelona, la un moment dat, Araujo a intrat într-un con de umbră în ultimii doi ani şi a decis că are nevoie de o nouă provocare în carieră, astfel că a acceptat trecerea în Premier League.

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Fotbalistul de 27 de ani schimbă, practic, ţara, după opt ani petrecuţi în Catalunya, perioadă în care a reuşit şase goluri în 44 de meciuri jucate pentru Barcelona B şi 14 goluri în 213 meciuri jucate pentru prima echipă a catalanilor.

Araujo se va lupta pentru un post de titular la FC Liverpool cu Giovanni Leoni, Jérémy Jacquet, căpitanul Virgil van Dijk şi Joe Gomez, el având însă avantajul că poate evolua şi fundaş dreapta la nevoie.