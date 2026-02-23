Dick Advocaat şi-a dat demisia, deşi a calificat echipa Curacao la Campionatul Mondial de fotbal 

Naţionala de fotbal a statului Curacao, calificată în premieră la un turneu final de Campionat Mondial, nu va fi condusă la competiţia din vară, din America de Nord, de antrenorul Dick Advocaat, tehnicianul care i-a ajutat să obţină această calificare.

Dick Advocaat şi-a dat demisia din funcţia de selecţioner al statului Curacao - Profimedia

Olandezul Dick Advocaat, 78 de ani, şi-a înaintat demisia, iar aceasta i-a fost acceptată de oficialii Federaţiei din Curacao. Primele informaţii arată că tehnicianul olandez şi-ar fi înaintat demisia pentru a fi alături de fiica lui, care are mari probleme de sănătate.

"Întotdeauna am spus că familia este mai presus de fotbal. Deci, aceasta este o decizie evidentă. Dar, bineînţeles, asta nu schimbă faptul că îmi va fi foarte dor de Curacao, de oamenii de acolo şi de colegii mei", a fost mesajul transmis de Dick Advocaat.

Olandezul ar urma să fie înlocuit de conaţionalul său Fred Rutten, un antrenor în vârstă de 63 de ani. Rutten revine, practic, în antrenorat după o pauză de trei ani. Tehnicianul a jucat la Twente Enschede şi a pregătit, printre altele, formaţii precum Twente Enschede, Schalke 04, PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam, Vitesse Arnhem, Al Shabab, Maccabi Haifa sau Anderlecht Bruxelles. Ultima dată, Rutten a fost secundul lui Ruud Van Nistelrooy la PSV Eindhoven, în sezonul 2022-2023, el şi conducând echipa, pentru o scurtă perioadă de timp, ca interimar.

