Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război

Ucraina se transformă într-o țară a văduvelor și orfanilor, lovită de una dintre cele mai grave crize demografice din lume, relatează CNN. Rata natalității s-a dus în cap, tot mai multe persoane se confruntă cu probleme de fertilitate sau amână decizia de a avea copii din cauza războiului. În același timp, cresc pierderile de pe linia frontului, iar milioane de refugiați s-au stabilit în străinătate, mulţi cu şanse mici de a se reîntoarce acasă.

După patru ani de război, Ucraina trece printr-o criză demografică "catastrofală": rata natalității din țară, aflată în scădere de ani de zile, de altfel o tendință comună în întreaga Europă, acum aproape că s-a prăbușit, relatează CNN. În plus, multe cupluri amână să facă copii din cauza nesiguranței, iar stresul războiului afectează fertilitatea atât la femei, cât și la bărbați.

Aproximativ 10 milioane de oameni reprezintă pierderea totală estimată a Ucrainei de la începutul războiului, potrivit unei importante demografe ucrainene, Ella Libanova. Numărul include persoane ucise, refugiați plecați din țară, oameni rămași în teritorii ocupate de ruși, dar și prăbușirea natalității.

Se nasc tot mai puțini copii

Articolul continuă după reclamă

Rata totală a fertilității în Ucraina a scăzut sub 1, ceea ce înseamnă că, în medie, femeile ucrainene au mai puțin de un copil de-a lungul vieții. Este un nivel extrem de scăzut, printre cele mai mici din lume, și face parte dintr-o criză demografică majoră, agravată de cei patru ani de război. Numărul nașterilor este mult mai mic decât cel al deceselor, ceea ce accelerează scăderea populației.

Ucraina nu publică oficial un bilanț al soldaților morți în război, dar potrivit think tank-ului american Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, între 100.000 și 140.000 de persoane ar fi fost ucise de la începutul invaziei la scară largă. Alte circa 6 milioane de oameni, majoritatea femei și copii, s-au refugiat în străinătate, fiind posibil ca mulți să nu se mai întoarcă.

Vârsta medie a militarilor ucraineni este în jur de 43 de ani, ceea ce înseamnă că mulți dintre cei uciși sunt tați și soți. Ucraina devine o țară cu tot mai multe văduve și orfani. 59.000 de copii trăiesc acum fără părinți biologici. "Este o catastrofă. Nicio țară nu poate exista fără oameni. Chiar și înainte de război, densitatea populației Ucrainei era scăzută și distribuită foarte inegal", a declarat demografa ucraineană Ella Libanova.

Războiul afectează direct sănătatea reproductivă

Medicii spun că au crescut cazurile de complicații în sarcină, apar tot mai multe anomalii genetice, multe femei tinere intră la menopauză precoce, iar calitatea spermei s-a deteriorat, mai ales la bărbații care au fost pe front. Stresul extrem și condițiile dure de război sunt factori majori.

Din cauza războiului a devenit mai dificil să rămâi însărcinată și să duci sarcina la termen. "Observăm tot mai multe complicații, tot mai multe anomalii, tot mai multe dificultăți în a duce sarcina până la termen", a explicat Valeri Zukin, directorul unei clinici de medicină reproductivă.

Specialiștii atrag atenția asupra unei creșteri a numărului de cazuri de menopauză precoce la femei tinere. "Calitatea ovocitelor s-a deteriorat, iar numărul lor scade și acest lucru este din cauza stresului. Și nu este vorba doar despre pacientele mele, ci și despre donatoarele de ovocite, adică femei fără probleme reproductive. Și totuși, calitatea ovocitelor lor este mai slabă", a declarat dr. Alla Baranenko, medic specialist în medicină reproductivă.

"Conservăm sperma de 30 de ani. Când comparăm calitatea spermei personalului militar de acum cu cea a bărbaților obișnuiți dinainte de război, este, desigur, mai rea. Stresul afectează și bărbații, dar nu este vorba doar de stres, ci și de condițiile în care trăiesc", a mai adăugat ea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰