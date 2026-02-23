Premierul Bolojan spune că vor fi demişi secretari de stat și miniștri dacă România pierde bani din PNRR

Premierul Ilie Bolojan a avertizat luni că, dacă România pierde bani din PNRR din cauza întârzierilor sau a neîndeplinirii reformelor, vor exista consecințe: cei care nu îndeplinesc angajamentele vor răspunde cu funcția, fie că este vorba despre miniștri sau secretari de stat. Premierul ar urma să se întâlnească joi la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a negocia situaţia fondurilor aferente jalonului din PNRR privind pensiile magistraţilor, respectiv suma de 231 de milioane de euro.

Guvernul a analizat luni stadiul PNRR. Este vorba despre cererile de plată 3 și 4 (deja trimise la Comisia Europeană, dar cu probleme sau restanțe) şi cererile 5 și 6 (care urmează să fie trimise). România trebuie să finalizeze reformele și investițiile până la 31 august 2026 pentru a primi toți banii.

"Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență a analizat astăzi, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan și a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, stadiul realizării reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată, problemele întâmpinate și soluții pentru remedierea acestora. Este vorba despre aspectele restante aferente cererilor de plată 3 și 4, transmise de Guvern Comisiei Europene, precum și despre cele referitoare la cererile de plată 5 și 6, care urmează să fie transmise în perioada următoare", a transmis Guvernul.

Bolojan a cerut ministerelor să accelereze lucrările, să elimine blocajele şi să plătească la timp facturile pentru proiecte. El a avertizat clar că dacă România pierde bani din PNRR din cauza întârzierilor, miniștrii și secretarii de stat pot fi demiși. Funcționarii nu ar mai trebui să primească sporuri pentru fonduri europene dacă țara pierde bani.

”Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR. În cazul directorilor și personalului din administrație, nu este cazul să mai vedem că încasează spor de fonduri europene dacă țara noastră pierde bani”, a subliniat prim-ministrul Bolojan. De asemenea, șeful Executivului a menționat că trebuie monitorizat periodic stadiul reformelor și investițiilor din PNRR.

"Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă. Fac apel la fiecare minister ca până la sfârșitul săptămânii să transmită MIPE informații actualizate privind progresele făcute și un calendar al activităților pe care le are în vedere pentru a avea un status cât mai actual al implementării", a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Florin Zaharia, a menționat că prin bugetul pentru anul 2026 vor fi asigurate sume cu 70% mai mari decât anul trecut, astfel încât cofinanțarea națională a PNRR va ajunge la aproximativ 73 de miliarde de lei. Autoritățile publice locale vor avea cele mai mari bugete din istorie, ceea ce le va permite să se concentreze pe implementarea proiectelor din PNRR, a adăugat reprezentantul Ministerului Finanțelor.

La reuniune au participat alături de prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Dragoș Pîslaru, vicepremierii Oana Gheorghiu și Marian Neacșu, miniștri și secretari de stat de la ministerele care au calitatea de coordonatori de reforme și investiții, membrii și invitații permanenți din cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare PNRR.

Şeful Guvernului va merge în această săptămână la Bruxelles, unde are programată joi o întâlnire la Comisia Europeană cu Ursula von der Leyen.

