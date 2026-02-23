Moartea unui jandarm în misiune, surprinsă de o cameră de supraveghere în Capitală, stârneşte revolta online. Bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost filmat în timp ce se prăbuşeşte fulgerător. Tragedia a devenit imediat argumentul revoltei sindicaliştilor din sistem. "Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani", spune Sindicatul Poliţiştilor, în timp ce Europol pune tragedia pe seama epuizării profesionale.

Sindicaliștii aruncă vina pe această epuizare, pe care, potrivit acestora, o resimt atât cadrele din Jandarmerie și Poliție, cât și din alte structuri ale Ministerului de Interne. Sunt acuzațiile făcute în special de sindicaliștii de la Europol.

A fost deschisă o anchetă pentru a se afla exact ce s-a întâmplat cu jandarmul respectiv, iar datele preliminare ale expertizei făcute de medicii legiști arată că acesta nu ar fi avut în organism substanțe care să-i fi provocat moartea, ceea ce ar contura, într-un fel sau altul, ipoteza epuizării.

Ancheta continuă, iar procurorii trebuie să afle minut cu minut ce a făcut jandarmul înainte. El ar fi fost surprins de o cameră de supraveghere în momentul în care se prăbușește fulgerător și este descoperit, în cele din urmă, de colegii săi.

