Dinamo a anunțat despărțirea de mijlocașul francez Eddy Gnahore

Echipa de fotbal Dinamo a anunțat, marți, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, despărțirea de mijlocașul francez Eddy Gnahore, după două sezoane și jumătate de colaborare.

Mulțumim, Eddy Gnahore! Sosit la Dinamo în ianuarie 2024, Eddy a jucat un rol important în menținerea clubului în Superliga României. Rolul său în echipă a fost bine definit, iar contribuția sa a fost esențială în dezvoltarea sportivă a echipei. Astăzi, colaborarea dintre Eddy Gnahore și Dinamo a ajuns la final. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a însemnat pentru club în perioada petrecută alături de noi și îi dorim mult succes în continuarea carierei!, au anunțat reprezentanții echipei Dinamo.

În cele două sezoane și jumătate petrecute în tricoul formației bucureștene, Eddy Gnahore a strâns un număr de 97 de meciuri, reușind să marcheze 6 goluri și să ofere 5 pase decisive.

În vârstă de 32 de ani, mijlocașul Eddy Gnahore, originar din Coasta de Fildeș, a mai evoluat în cariera sa la echipe precum Ascoli, Amiens, Yangtze, Palermo, Napoli sau Perugia.

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