Farul Constanţa a învins-o pe Sheriff Tiraspol, în Youth League

Farul Constanţa a învins-o pe Sheriff Tiraspol cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri, pe Stadionul Central al Academiei Hagi, la Ovidiu, în prima manşă a turului al doilea al competiţiei de fotbal UEFA Youth League.

Câştigătoarea Ligii de Tineret s-a impus prin golurile marcate de Matei Berchez (26) şi Andrei Oancea (90+2 - penalty).

Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin Oancea (60), iar campioana Moldovei prin Ivan Jeju (90+1).

La constănţeni au jucat Răzvan Marincean şi Alexandru Goncear, care au marcat duminică în Superliga de fotbal a României pentru Farul, în meciul cu Oţelul Galaţi (4-3).

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Antrenorul Stere Banoti a aliniat echipa David Barbu - Dimitrie Carabaş (Edward Neamţu, 68), Răzvan Plugaru, Andrei Filea, Darius Dragomir - Ianis Podoleanu (căpitan), Andrei Oancea - Darius Tripon (Cosmin Mihai, 85), Alexandru Goncear (Alexandru Telehoi, 68), Matei Berchez (Sergiu Rezmiveş, 85) - Răzvan Marincean (Antonio Minescu, 51).

Manşa secundă se va juca pe 4 noiembrie, la Tiraspol.