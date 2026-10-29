Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, joi, pe site-ul său oficial, încheierea colaborării cu selecţionerul naţionalei U21 a României, Costin Curelea, contractul acestuia fiind considerat încheiat o dată cu ratarea calificării la Campionatul European Under-21 din 2027.

FRF a anunțat despărțirea de Costin Curelea. Selecționerul naționalei de tineret U21 pleacă de la echipă - Arhiva Observator

"Colaborarea dintre Federaţia Română de Fotbal şi selecţionerul reprezentativei U21, Costin Curelea, a ajuns la final la mijlocul lunii octombrie. Federaţia Română de Fotbal îi mulţumeşte lui Costin Curelea pentru activitatea sa la echipa naţională a României U21 şi îi urează mult succes în cariera de antrenor", se menţionează pe site-ul citat.

În vârstă de 42 de ani, Costin Curlea a preluat selecţionata U21 în iulie 2025 şi a strâns pe banca acesteia 11 meciuri, 10 în preliminariile pentru EURO 2027 şi o partidă de verificare, împotriva Serbiei, având un bilanţ de 5 victorii, 1 egal şi 5 înfrângeri.

Până să devină selecţioner al reprezentativei de tineret a României, acesta a condus, începând din august 2023, timp de doi ani, naţionala U20 a României.

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Echipa naţională de tineret a României condusă de Costin Curelea a ratat calificarea la Campionatul European Under-21 din 2027, ratând astfel a patra prezenţă consecutivă la un turneu final. România U21 a încheiat grupa A a preliminariilor CE 2027 pe locul 3 al clasamentului, cu 16 puncte, după Spania - 27 de puncte şi Finlanda - 23 puncte. În ultimul meci al campaniei, România a fost surclasată de Spania cu 7-1, la Ibiza, la începutul lunii.

În ultima perioadă, în presa sportivă s-a vehiculat faptul că în locul lui Costin Curelea va reveni antrenorul Adrian Mutu.

La 20 octombrie, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunţată un nou selecţioner la echipa naţională U21 a României va fi numit până la finalul acestui an.