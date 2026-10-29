Liverpool a eliminat-o pe Chelsea la penalty-uri, scor 6-5, și s-a calificat în sferturile de finală
Liverpool a eliminat-o pe Chelsea la penalty-uri, scor 6-5, și s-a calificat în sferturile de finală - Facebook - Liverpoll FC
Echipa engleză FC Liverpool s-a calificat miercuri seara în sferturile de finală ale Cupei Ligii, după ce a dispus cu 6-5, la penaltiuri, de formaţia londoneză Chelsea. După 90 de minute, scorul a fost 1-1.
Chelsea a deschis scorul în minutul 40, din penalti, prin Morgan Rogers, iar FC Liverpool a egalat, tot de la 11 metri, în minutul 43, când a înscris Cody Gakpo. Calificarea în sferturi a fost decisă la lovituri de departajare.
Două ratări pentru „cormorani”, prin Tsimikas şi Gravenberch, şi şase goluri.
The Blues au ratat de trei ori, prin Barco, Emegha şi Fofana, reuşind doar cinci goluri, şi FC Liverpool – Chelsea s-a încheiat 6-5 după lovituri de la 11 metri, echipa lui Andoni Iraola mergând în sferturile competiţiei.
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