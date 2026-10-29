Observator » Sport » Liverpool a eliminat-o pe Chelsea la penalty-uri, scor 6-5, și s-a calificat în sferturile de finală

Liverpool a eliminat-o pe Chelsea la penalty-uri, scor 6-5, și s-a calificat în sferturile de finală

Liverpool a eliminat-o pe Chelsea la penalty-uri, scor 6-5, și s-a calificat în sferturile de finală Liverpool a eliminat-o pe Chelsea la penalty-uri, scor 6-5, și s-a calificat în sferturile de finală - Facebook - Liverpoll FC
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.10.2026, 17:00 | Modificat la 29.10.2026, 17:05

Echipa engleză FC Liverpool s-a calificat miercuri seara în sferturile de finală ale Cupei Ligii, după ce a dispus cu 6-5, la penaltiuri, de formaţia londoneză Chelsea. După 90 de minute, scorul a fost 1-1.

Chelsea a deschis scorul în minutul 40, din penalti, prin Morgan Rogers, iar FC Liverpool a egalat, tot de la 11 metri, în minutul 43, când a înscris Cody Gakpo. Calificarea în sferturi a fost decisă la lovituri de departajare.

Două ratări pentru „cormorani”, prin Tsimikas şi Gravenberch, şi şase goluri.

The Blues au ratat de trei ori, prin Barco, Emegha şi Fofana, reuşind doar cinci goluri, şi FC Liverpool – Chelsea s-a încheiat 6-5 după lovituri de la 11 metri, echipa lui Andoni Iraola mergând în sferturile competiţiei.

Articolul continuă după reclamă

M.U.
Like
liverpool chelsea cupa angliei
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.