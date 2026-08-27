Tragere la sorţi Liga Campionilor. Echipele calificate şi-au aflat adversarele din faza principală 

Joi seara, la Monaco a avut loc tragerea la sorţi pentru faza principală a Ligii Campionilor la fotbal, ediţia 2026-2027, fază a competiţiei în care sunt implicate 36 de formaţii.

Cele 36 de echipe vor evolua într-o singură grupă. Fiecare echipa va susţine opt meciuri, patru acasă şi patru în deplasare, cu adversari diferiţi, iar la final se trage linie şi se face un singur clasament. Echipele de pe locurile 1-8 se califică direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, iar echipele de pe locurile 25-36 sunt eliminate din cupele europene.

Echipele vor juca şase meciuri în 2026 şi două meciuri în prima parte a anului viitor. Meciurile din prima etapă sunt programate în perioada 8-10 septembrie.

Lista celor 36 de echipe calificate în faza principală a Ligii Campionilor şi lista adversarelor acestora arată astfel:

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Paris Saint Germain - FC Barcelona (acasă), Manchester City (deplasare), AS Roma (acasă), Aston Villa (deplasare), Galatasaray Istanbul (acasă), Villarreal (deplasare), Slovan Bratislava (acasă), Como (deplasare).

Bayern Munchen - Arsenal Londra (acasă), Atletico Madrid (deplasare), Betis Sevilla (acasă), Manchester United (deplasare), Bodo Glimt (acasă), Lille (deplasare), Slavia Praga (acasă), Viking Stavanger (deplasare).

Real Madrid - Internazionale Milano (acasă), Arsenal Londra (deplasare), PSV Eindhoven (acasă), AS Roma (deplasare), RB Leipzig (acasă), Şahtior Doneţk (deplasare), LASK Linz (acasă), AEK Atena (deplasare).

FC Liverpool - Atletico Madrid (acasă), Internazionale Milano (deplasare), FC Porto (acasă), FC Bruges (deplasare), Villarreal (acasă), Fenerbahce Istanbul (deplasare), Lens (acasă), LASK Linz (deplasare).

Internazionale Milano - FC Liverpool (acasă), Real Madrid (deplasare), FC Bruges (acasă), Borussia Dortmund (deplasare), Şahtior Doneţk (acasă), Feyenoord Rotterdam (deplasare), VFB Stuttgart (acasă), Slovan Bratislava (deplasare).

Manchester City - Paris Saint Germain (acasă), FC Barcelona (deplasare), Sporting Lisabona (acasă), FC Porto (deplasare), Napoli (acasă), RB Leipzig (deplasare), AEK Atena (acasă), Lens (deplasare).

Arsenal Londra - Real Madrid (acasă), Bayern Munchen (deplasare), Borussia Dortmund (acasă), Betis Sevilla (deplasare), Lille (acasă), Napoli (deplasare), FC Sabah Baku (acasă), Slavia Praga (deplasare).

FC Barcelona - Manchester City (acasă), Paris Saint Germain (deplasare), Aston Villa (acasă), Sporting Lisabona (deplasare), Feyenoord Rotterdam (acasă), Galatasaray Istanbul (deplasare), Como (acasă), FC Sabah Baku (deplasare).

Atletico Madrid - Bayern Munchen (acasă), FC Liverpool (deplasare), Manchester United (acasă), PSV Eindhoven (deplasare), Fenerbahce Istanbul (acasă), Bodo Glimt (deplasare), Viking Stavanger (acasă), VFB Stuttgart (deplasare).

Borussia Dortmund - Internazionale Milano (acasă), Arsenal Londra (deplasare), Betis Sevilla (acasă), Aston Villa (deplasare), Villarreal (acasă), Bodo Glimt (deplasare), AEK Atena (acasă), FC Sabah Baku (deplasare).

AS Roma - Real Madrid (acasă), Paris Saint Germain (deplasare), Sporting Lisabona (acasă), Manchester United (deplasare), Lille (acasă), Fenerbahce Istanbul (deplasare), Slovan Bratislava (acasă), AEK Atena (deplasare).

Sporting Lisabona - FC Barcelona (acasă), Manchester City (deplasare), Manchester United (acasă), AS Roma (deplasare), Galatasaray Istanbul (acasă), Şahtior Doneţk (deplasare), LASK Linz (acasă), Lens (deplasare).

Aston Villa - Paris Saint Germain (acasă), FC Barcelona (deplasare), Borussia Dortmund (acasă), FC Bruges (deplasare), Fenerbahce Istanbul (acasă), Galatasaray Istanbul (deplasare), Viking Stavanger (acasă), Slavia Praga (deplasare).

FC Porto - Manchester City (acasă), FC Liverpool (deplasare), PSV Eindhoven (acasă), Betis Sevilla (deplasare), Napoli (acasă), Feyenoord Rotterdam (deplasare), Slavia Praga (acasă), LASK Linz (deplasare).

Manchester United - Bayern Munchen (acasă), Atletico Madrid (deplasare), AS Roma (acasă), Sporting Lisabona (deplasare), RB Leipzig (acasă), Villarreal (deplasare), FC Sabah Baku (acasă), Como (deplasare).

FC Bruges - FC Liverpool (acasă), Internazionale Milano (deplasare), Aston Villa (acasă), PSV Eindhoven (deplasare), Bodo Glimt (acasă), Napoli (deplasare), Lens (acasă), VFB Stuttgart (deplasare).

Betis Sevilla - Arsenal Londra (acasă), Bayern Munchen (deplasare), FC Porto (acasă), Borussia Dortmund (deplasare), Feyenoord Rotterdam (acasă), Lille (deplasare), Como (acasă), Slovan Bratislava (deplasare).

PSV Eindhoven - Atletico Madrid (acasă), Real Madrid (deplasare), FC Bruges (acasă), FC Porto (deplasare), Şahtior Doneţk (acasă), RB Leipzig (deplasare), VFB Stuttgart (acasă), Viking Stavanger (deplasare).

Feyenoord Rotterdam - Internazionale Milano (acasă), FC Barcelona (deplasare), FC Porto (acasă), Betis Sevilla (deplasare), RB Leipzig (acasă), Galatasaray Istanbul (deplasare), Como (acasă), Viking Stavanger (deplasare).

Lille - Bayern Munchen (acasă), Arsenal Londra (deplasare), Betis Sevilla (acasă), AS Roma (deplasare), Galatasaray Istanbul (acasă), Bodo Glimt (deplasare), Slovan Bratislava (acasă), VFB Stuttgart (deplasare).

Bodo Glimt - Atletico Madrid (acasă), Bayern Munchen (deplasare), Borussia Dortmund (acasă), FC Bruges (deplasare), Lille (acasă), Napoli (deplasare), LASK Linz (acasă), Lens (deplasare).

Napoli - Arsenal Londra (acasă), Manchester City (deplasare), FC Bruges (acasă), FC Porto (deplasare), Bodo Glimt (acasă), Villarreal (deplasare), Viking Stavanger (acasă), FC Sabah Baku (deplasare).

RB Leipzig - Manchester City (acasă), Real Madrid (deplasare), PSV Eindhoven (acasă), Manchester United (deplasare), Şahtior Doneţk (acasă), Feyenoord Rotterdam (deplasare), Lens (acasă), Como (deplasare).

Villarreal - Paris Saint Germain (acasă), FC Liverpool (deplasare), Manchester United (acasă), Borussia Dortmund (deplasare), Napoli (acasă), Fenerbahce Istanbul (deplasare), FC Sabah Baku (acasă), Slavia Praga (deplasare).

Fenerbahce Istanbul - FC Liverpool (acasă), Atletico Madrid (deplasare), AS Roma (acasă), Aston Villa (deplasare), Villarreal (acasă), Şahtior Doneţk (deplasare), Slavia Praga (acasă), LASK Linz (deplasare).

Şahtior Doneţk - Real Madrid (acasă), Internazionale Milano (deplasare), Sporting Lisabona (acasă), PSV Eindhoven (deplasare), Fenerbahce Istanbul (acasă), RB Leipzig (deplasare), AEK Atena (acasă), Slovan Bratislava (deplasare).

Galatasaray Istanbul - FC Barcelona (acasă), Paris Saint Germain (deplasare), Aston Villa (acasă), Sporting Lisabona (deplasare), Feyenoord Rotterdam (acasă), Lille (deplasare), VFB Stuttgart (acasă), AEK Atena (deplasare).

Slavia Praga - Arsenal Londra (acasă), Bayern Munchen (deplasare), Aston Villa (acasă), FC Porto (deplasare), Villarreal (acasă), Fenerbahce Istanbul (deplasare), Lens (acasă), FC Sabah Baku (deplasare).

Slovan Bratislava - Internazionale Milano (acasă), Paris Saint Germain (deplasare), Betis Sevilla (acasă), AS Roma (deplasare), Şahtior Doneţk (acasă), Lille (deplasare), VFB Stuttgart (acasă), LASK Linz (deplasare).

VfB Stuttgart - Atletico Madrid (acasă), Internazionale Milano (deplasare), FC Bruges (acasă), PSV Eindhoven (deplasare), Lille (acasă), Galatasaray Istanbul (deplasare), Viking Stavanger (acasă), Slovan Bratislava (deplasare).

AEK Atena - Real Madrid (acasă), Manchester City (deplasare), AS Roma (acasă), Borussia Dortmund (deplasare), Galatasaray Istanbul (acasă), Şahtior Doneţk (deplasare), LASK Linz (acasă), Como (deplasare).

LASK Linz - FC Liverpool (acasă), Real Madrid (deplasare), FC Porto (acasă), Sporting Lisabona (deplasare), Fenerbahce Istanbul (acasă), Bodo Glimt (deplasare), Slovan Bratislava (acasă), AEK Atena (deplasare).

Como - Paris Saint Germain (acasă), FC Barcelona (deplasare), Manchester United (acasă), Betis Sevilla (deplasare), RB Leipzig (acasă), Feyenoord Rotterdam (deplasare), AEK Atena (acasă), Lens (deplasare).

Lens - Manchester City (acasă), FC Liverpool (deplasare), Sporting Lisabona (acasă), FC Bruges (deplasare), Bodo Glimt (acasă), RB Leipzig (deplasare), Como (acasă), Slavia Praga (deplasare).

Viking Stavanger - Bayern Munchen (acasă), Atletico Madrid (deplasare), PSV Eindhoven (acasă), Aston Villa (deplasare), Feyenoord Rotterdam (acasă), Napoli (deplasare), FC Sabah Baku (acasă), VFB Stuttgart (deplasare).

FC Sabah Baku - FC Barcelona (acasă), Arsenal Londra (deplasare), Borussia Dortmund (acasă), Manchester United (deplasare), Napoli (acasă), Villarreal (deplasare), Slavia Praga (acasă), Viking Stavanger (deplasare).

După cum se poate vedea, şi în această ediţie a Ligii Campionilor ne aşteaptă, încă din faza grupei, meciuri spectaculoase precum: Paris Saint Germain - FC Barcelona, Manchester City - Paris Saint Germain, Bayern Munchen - Arsenal Londra, Atletico Madrid - Bayern Munchen, Manchester United - Bayern Munchen, Real Madrid - Internazionale Milano, Arsenal Londra - Real Madrid sau Internazionale Milano - FC Liverpool.

Programul complet al meciurilor va fi stabilit şi anunţat oficial de reprezentanţii UEFA în zilele următoare.