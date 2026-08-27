Daniel Bîrligea, prezentat oficial la Frosinone

Frosinone a anunţat joi împrumutul oficial al atacantului român Daniel Bîrligea, de la FCSB.

Bîrligea va fi împrumutat la Frosinone pentru sezonul 2026-2027, iar clubul italian a anunţat acest lucru printr-un comunicat oficial: "Frosinone Calcio anunţă că a ajuns la un acord cu Fotbal Club Steaua Bucureşti pentru achiziţionarea lui Daniel Bârligea. Atacantul născut în 2000 ajunge la echipa Gialloblu sub formă de împrumut cu obligaţie de cumpărare în anumite condiţii".

Şi FCSB a postat un anuţ pe pagina oficială de Facebook: "Daniel Bîrligea va evolua, până la finalul actualului sezon, pentru Frosinone Calcio, din Serie A. Atacantul în vârstă de 26 de ani a efectuat vizita medicală şi a semnat deja contractul cu clubul italian, care are şi opţiunea unui transfer definitiv.

Clubul nostru îi mulţumeşte lui Daniel pentru contribuţia extraordinară din cei doi ani petrecuţi la FCSB, în care a cucerit titlul de campion şi Supercupa României şi îi urează mult succes în carieră!"