Craiova, eliminată dramatic din Europa League în minutul 90+8 după un penalty apărat de două ori
Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Europa League, după ce a pierdut cu 0-1 returul cu Ararat-Armenia, la Erevan. Unicul gol al partidei a venit în minutul 90+8, într-o fază incredibilă: Laurențiu Popescu a apărat de două ori penalty-ul executat de Sandro Lima.
După 1-1 în partida tur de la Craiova, returul de la Erevan se îndrepta spre prelungiri, însă finalul meciului a produs una dintre cele mai dramatice eliminări europene ale Universității Craiova. În minutul 90+5, Ararat-Armenia a primit o lovitură de la 11 metri. Sandro Lima a executat, dar Laurențiu Popescu a ghicit direcția și a reușit să respingă șutul trimis spre colțul din dreapta sa.
Final dramatic
Bucuria oltenilor a durat însă doar câteva momente. Arbitrul a decis repetarea loviturii de pedeapsă după ce s-a constatat că Oleksandr Romanchuk intrase în suprafața de pedeapsă înainte de execuția lui Lima. Fundașul Craiovei fusese chiar jucătorul care îndepărtase în corner mingea respinsă inițial de Popescu.
Sandro Lima s-a prezentat din nou la punctul cu var. Și de această dată, în minutul 90+8, Laurențiu Popescu a reușit să apere execuția. Mingea a rămas însă în fața porții, iar Lima a urmărit faza și a trimis-o în plasă din a doua încercare pentru 1-0. Golul venit în ultimele secunde a decis calificarea.
Oltenii vor evolua astfel în Conference League
În prima manșă, disputată pe stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova și Ararat-Armenia au terminat la egalitate, 1-1. Armenii au deschis atunci scorul prin Alexandros Malis, iar Nicușor Bancu a egalat pentru formația din Bănie. După rezultatul de la Erevan, Ararat-Armenia merge mai departe cu scorul general de 2-1, iar Universitatea Craiova ratează accesul în faza ligii Europa League.
Eliminarea nu înseamnă însă ieșirea Universității Craiova din cupele europene. Formațiile eliminate în play-off-ul Europa League sunt transferate în faza ligii Conference League, potrivit regulamentului UEFA pentru sezonul 2026/2027.
Oltenii vor evolua astfel în Conference League, competiție în care faza ligii începe pe 15 octombrie și cuprinde șase etape. Tragerea la sorți este programată pe 28 august.
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