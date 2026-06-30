Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB

FCSB anunţă că marţi se încheie în mod oficial aventura în roş-albastru a lui Vlad Chiricheş, unul dintre jucătorii de talie internaţională care au îmbrăcat tricoul echipei de-a lungul timpului.

Numitorul comun a două generaţii de excepţie din istoria clubului, Vlad Chiricheş, va rămâne în memoria colectivă datorită celor 4 titluri de campion şi a celor trei Supercupe ale României obţinute, dar, mai ales, graţie golurilor de generic înscrise în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League, împotriva celor de la Molde, Ajax sau Chelsea.

Sau, mai recent, contra celor de la CFR Cluj, când a încununat evoluţiile de excepţie din play-off-ul sezonului 2024-2025 cu un gol înscris din afara careului, pe Arena Naţională.

”Un exemplu de profesionalism şi devotament, fostul căpitan al echipei naţionale, pe care a reprezentat-o de 78 de ori, este unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la succesele majore ale echipei noastre pe plan european şi va avea parte întotdeauna de respectul şi aprecierea tuturor celor care fac parte din familia roş-albastră”, a notat FCSB.

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Vlad Chiricheş a revenit la FCSB în 2023, la 10 ani după ce a părăsit echipa pentru Tottenham Hotspur.

El a mai evoluat în aceşti zece ani petrecuţi în străinătate şi pentru SSC Napoli, US Sassuolo şi US Cremonese.

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