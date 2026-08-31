Elena Gabriela Ruse a rezistat 83 de minute la US Open. Românca încasează 140.000 de dolari pentru participare

Elena Gabriela Ruse, una dintre cele două românce prezente la US Open 2026, ultimul Grand Slam de tenis al anului, a părăsit competiţia încă din primul tur.

Sportiva noastră, ocupanta locului 64 mondial, nu a avut nicio şansă în faţa americancei Jessica Pegula, locul 3 mondial şi favorită 3 la ediţia din acest an a US Open.

Pegula, semifinalistă la US Open, în 2025, şi finalistă la ediţia din 2024, s-a impus fără probleme, 6-3, 6-2, la capătul unui meci care a durat 83 de minute şi în care Elena Gabriela Ruse a comis nu mai puţin de 23 de greşeli neforţate, cu peste 50% mai multe decât adversara ei.

În ciuda eliminării premature de la US Open 2026, Elena Gabriela Ruse obţine un cec în valoare de 140.000 de dolari pentru participarea ei, ştiut fiind faptul că premiile încasate de jucătorii şi jucătoarele care părăsesc competiţia în primul tur au crescut cu 27,3% faţă de ediţia de anul trecut.

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Cum Elena Gabriela Ruse a părăsit US Open încă din primul tur şi la ediţia precedentă, înfrângerea suferită în meciul cu Jessica Pegula nu ar trebui să-i afecteze foarte tare clasamentul sportivei noastre. De altfel, în WTA Ranking Live, Elena Gabriela Ruse ocupă locul 63, în urcare o poziţie faţă de clasamentul afişat la începutul US Open 2026.

Sorana Cîrstea, a doua româncă prezentă pe tabloul principal de simplu feminin de la US Open 2026, este cotată drept favorită 16 şi dă piept, în primul tur, cu Julia Grabher, din Austria, locul 112 mondial.