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Europenele de nataţie de la Paris: Vlad Mihalache luptă pentru calificarea în finala de la 50 metri fluture

Vlad Mihalache luptă pentru calificarea în finala Europenelor de nataţie de la Paris Vlad Mihalache luptă pentru calificarea în finala Europenelor de nataţie de la Paris - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.08.2026, 17:48 | Modificat la 10.08.2026, 17:50

La Paris au început Campionatele Europene de nataţie, iar România a avut cinci sportivi implicaţi în calificările de luni, dintre aceştia doar Vlad Mihalache reuşind o performanţă extraordinară.

Mihalache a concurat în calificările de la 50 metri fluture şi a încheiat cursa în 23,23, nou record naţional la categoria +19 ani. Mihalache a încheiat al 14-lea calificările, astfel că va concura luni seara în semifinale, încercând, astfel, să obţină un loc în marea finală.

Darius Coman a ratat calificarea în semifinalele de la 100 metri bras, Denis Popescu a ratat calificarea în semifinalele de la 50 metri fluture, iar Robert Badea şi Matei State au ratat calificarea în finala de la 400 metri mixt.

Redactia Observator
Redactia Observator
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