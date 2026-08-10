Europenele de nataţie de la Paris: Vlad Mihalache luptă pentru calificarea în finala de la 50 metri fluture

La Paris au început Campionatele Europene de nataţie, iar România a avut cinci sportivi implicaţi în calificările de luni, dintre aceştia doar Vlad Mihalache reuşind o performanţă extraordinară.

Vlad Mihalache luptă pentru calificarea în finala Europenelor de nataţie de la Paris - Profimedia

Mihalache a concurat în calificările de la 50 metri fluture şi a încheiat cursa în 23,23, nou record naţional la categoria +19 ani. Mihalache a încheiat al 14-lea calificările, astfel că va concura luni seara în semifinale, încercând, astfel, să obţină un loc în marea finală.

Darius Coman a ratat calificarea în semifinalele de la 100 metri bras, Denis Popescu a ratat calificarea în semifinalele de la 50 metri fluture, iar Robert Badea şi Matei State au ratat calificarea în finala de la 400 metri mixt.