Duminică seara, în cel mai aşteptat meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal, FC Argeş şi FCSB au încheiat la egalitate, 0-0.

Atacanţii FCSB-ului nu găsesc drumul spre gol de patru meciuri oficiale - Profimedia (imagine ilustrativă)

Partida a fost controlată clar de oaspeţi, care au încheiat duelul cu 59% posesie şi 9-1 la şuturi pe poartă, dar lipsa de inspiraţie a atacanţilor FCSB-ului a făcut ca tabela de marcaj să rămână nemodificată.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 9 în Superliga, la trei puncte de play-off, în timp ce FC Argeş ocupă locul 13, loc ce ar echivala cu accederea la barajul de rămânere-promovare în Superliga.

Nemulţumit de rezultatul obţinut de echipa sa, Gigi Becali, patronul FCSB, a anunţat, după meci, că va lua măsurile necesare ca trupa lui Reghecampf să-şi revină, lăsând să se înţeleagă că va începe să impună, din nou, anumiţi jucători în formula de start.

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În celelalte meciuri din etapa a 16-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Botoşani - FC Voluntari 3-3, Farul Constanţa - Universitatea Cluj 2-3, Csikszereda Miercurea Ciuc - Corvinul Hunedoara 0-4, CFR Cluj - Oţelul Galaţi 3-2, Dinamo Bucureşti - Petrolul Ploieşti 0-1, UTA Arad - Universitatea Craiova 2-6.

Runda se încheie luni seara, când, de la ora 20.00, se joacă meciul dintre Sepsi Sf. Gheorghe şi Rapid Bucureşti.