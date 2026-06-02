Porc la proţap şi fum de grătar lângă radarele de miliarde de dolari de la Deveselu

Sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, cunoscut publicului drept Scutul de la Deveselu, a împlinit 10 ani. 

de Redactia Observator

la 02.06.2026 , 16:02
Porc la proţap şi fum de grătar lângă radarele de miliarde de dolari de la Deveselu - Porc la proţap şi fum de grătar lângă radarele de miliarde de dolari de la Deveselu - Facebook / U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Cu această ocazie, americanii din baza de la Deveselu au dat o mică petrecere care nu diferă cu mult, ca stil şi abordare, de cele ale noastre. Porc la proţap şi fum de grătar lângă radarele de miliarde de dolari a fost imaginea zilei de ieri.

"La mulți ani cu ocazia împlinirii a 10 ani de la operaționalizarea Sistemului american de apărare antirachetă Aegis Ashore din România!Am sărbătorit un deceniu de pregătire, descurajare și parteneriat alături de aliații noștri români prin tăierea unui tort aniversar, o zi plină de competiții sportive și o tradițională friptură de porc românească. Ceea ce facem aici în fiecare zi transmite un mesaj clar: Alianța este pregătită", a fost mesajul postat pe Facebook de Carleigh Gregory, comandatul bazei.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

deveselu scut baza sua romania
Înapoi la Homepage
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Comentarii


Întrebarea zilei
Cu ce plecaţi în vacanţă?
Observator » Evenimente » Porc la proţap şi fum de grătar lângă radarele de miliarde de dolari de la Deveselu
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.