Sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, cunoscut publicului drept Scutul de la Deveselu, a împlinit 10 ani.

- Porc la proţap şi fum de grătar lângă radarele de miliarde de dolari de la Deveselu - Facebook / U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Cu această ocazie, americanii din baza de la Deveselu au dat o mică petrecere care nu diferă cu mult, ca stil şi abordare, de cele ale noastre. Porc la proţap şi fum de grătar lângă radarele de miliarde de dolari a fost imaginea zilei de ieri.

"La mulți ani cu ocazia împlinirii a 10 ani de la operaționalizarea Sistemului american de apărare antirachetă Aegis Ashore din România!Am sărbătorit un deceniu de pregătire, descurajare și parteneriat alături de aliații noștri români prin tăierea unui tort aniversar, o zi plină de competiții sportive și o tradițională friptură de porc românească. Ceea ce facem aici în fiecare zi transmite un mesaj clar: Alianța este pregătită", a fost mesajul postat pe Facebook de Carleigh Gregory, comandatul bazei.

