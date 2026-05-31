Nadia Comăneci s-a întors acasă, la Onești! Zeiţa de la Montreal a mers pe "Drumul perfecţiunii". Din blocul în care a copilărit, până la sala unde a început antrenamentele, care au dus la prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Pentru prima dată după 50 de ani, lotul de gimnaste de la Montreal s-a reunit la Oneşti.

Sute de oameni au întâmpinat-o cu aplauze şi flori pe "Zeiţa de la Montreal".

"Emoţie, mereu. Zici că nu am plecat de mult, nu se simte că am plecat de atâţia ani. Şi putem să sărbătorim în continuare.", a declarat Nadia Comăneci.

Nadia le-a dat şi o lecţie de gimanstică celor mici: "Una la dreapta, două la dreapta."

"Mi-a plăcut foarte mult că am putut să o văd în persoană. Mă bucur foarte mult că am putut să o văd şi nu am cuvinte.", a spus un copil.

Au trecut 50 de ani de când copila plecată din Oneşti obţinea primul 10 din istoria olimpică a gimnasticii. Cercul performanţei se încheie acasă la ea, unde a început pasiunea. Nadia a mers pe "Drumului perfecțiunii", de la blocul în care a copilărit până la locul unde a făcut primele antrenamente.

"Bătătorul de covoare era în partea cealaltă.", a mărturisit Nadia.

"Emoţii şi fericire. E ceva unic, nu m-am aşteptat să fie aici aşa de bine pregătiţi.", a spus mama Nadiei.

Toţi vecinii s-au adunat să o salute.

"Eu am copilărit odată cu dânsa, sunt cu una an mai mare decât ea. Era o năzdrăvană, toată strada până la liceu făcea roate.", a amintit o vecină.

200 de sportive din nouă ţări s-au întrecut în faţa Nadiei la "Cupa internațională NADIA COMĂNECI - Perfect 10".

La eveniment a participat şi Prima Doamnă, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, împreună cu cei doi copii.

"O mare onoare!", a declarat Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României.

Echipa completă de gimnaste de la Montreal s-a reunit prima oară într-o jumătate de secol la Gala Nadia de la Oneşti.

"Faptul că reuşim după 50 de ani să ne adunăm, este un miracol. Deja aveam emoţii când am intrat aproape de Oneşti.", a mai adăugat Nadia Comăneci.

"Nu numai că aceste femei au schimbat traiectoria gimasticii, dar în multe feluri au schimbat şi traiectoria jocurilor olimpice.", a mai menţionat Bart Conner, soţul Nadiei Comăneci.

Seara se va încheia cu Gala Campioanelor care adună cele mai mari personalităţi din sport.

