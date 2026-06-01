Sărbătoare nebună la Paris, unde zeci mii de oameni au umplut străzile pentru a celebra a doua victorie la rând a clubului Paris Saint Germain în Liga Campionilor. Jucătorii şi staff-ul formaţiei au fost primiţi ca adevăraţi eroi, cu urale şi torţe. Au fost felicitaţi şi la Palatul Elysee de preşedintele Emmanuel Macron. Scenele de bucurie au avut loc la doar câteva ore după ce adevărate lupte de stradă s-au dat pe bulevardul Champs-Elysee între suporteri şi poliţişti.

După un drum prin mijlocul a o sută de mii de suporteri în delir, jucătorii lui PSG au ridicat trofeul Ligii Campionilor chiar în faţa Turnului Eiffel şi au cântat cot la cot cu fanii veniţi din toate colţurile ţării. Tonul l-a dat chiar antrenorul spaniol Luis Enrique.

"E important să fiu aici pentru că susțin PSG de când eram mic. Am trăit toate dezamăgirile, iar să luăm trofeul doi ani la rând e incredibil. Pur și simplu trebuia să vin la această paradă!"

"Am câştigat, am luat a doua stea, asta e tot. Suntem bucuroşi!", spun suporterii.

Sărbătoarea s-a mutat la palatul Elysee. Emmanuel Macron şi Prima Doamnă s-au pozat cu trofeul, iar campionii Europei au invitat cuplul prezidenţial să cânte alături de ei.

Petrecerea s-a încheiat pe arena Parc de Princes. Unul după altul, jucătorii au urcat pe scenă, în timp ce suporterii au aprins zeci de torţe, iar cerul a fost luminat de un spectaculos foc de artificii.

O sărbătoare a întregii ţări s-a transformat într-un coşmar pe străzile Parisului. În plină petrecere pentru victoria din finala Ligii Campionilor, mii de tineri mascaţi au atacat jandarmii cu artificii şi pietre. Mai multe localuri au fost jefuite, iar pubelele şi trotinetele electrice au fost incendiate.

Din păcate, seara s-a încheiat tragic - un motociclist a murit pe şoseaua de centură, după ce scandalagiii au blocat cu blocuri de ciment o rampă de ieşire a drumului. Alţi 270 de oameni, printre care şi 57 de poliţişti, au fost răniţi.

"Au fost scene de violenţă inacceptabilă la Paris şi în alte oraşe! Asta nu înseamnă fotbal, nu înseamnă sport, nu este ceea ce iubim! Nu vom avea milă faţă de cei arestaţi. Nu vrem să mai vedem aşa ceva, gata, ne-am săturat!", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Ministerul francez de Interne a anunţat că aproape 900 de oameni au fost arestaţi în urma violenţelor - cu 50% mai mult decât în 2025, la primul trofeu câştigat de PSG.

