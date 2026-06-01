Sorana Cîrstea, duel de foc în sferturile Roland Garros. O va înfrunta pe Mirra Andreeva, locul 8 mondial

Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din sferturile de finala de la Roland Garros. Jucătoarea româncă trebuie să treacă de rusoaica Mirra Andreeva pentru a ajunge în semifinala Grand Slam-ului de la Paris. 

de Redactia Observator

la 01.06.2026 , 11:10
Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva, locul 8 mondial, a eliminat-o duminică pe elvețianca Jil Teichmann (locul 170) pentru a ajunge în sferturile de finală de la Roland Garros, unde o va înfrunta pe românca Sorana Cîrstea (locul 18) într-un duel al generațiilor, scrie AFP, citaţi de Agerpres.

La 19 ani, Andreeva s-a impus cu 6-3, 6-2 pe terenul Suzanne-Lenglen împotriva uneia din invitatele surpriză ale celei de-a doua săptămâni a turneului, care o eliminase pe finalista ediției din 2023, Karolina Muchova (locul 10), în două seturi în runda precedentă.

Semifinalistă la Paris în 2024 și ajunsă sferturi de finală în 2025, rusoaica a obținut duminică a 33-a sa victorie în acest sezon (un record în circuitul WTA) și a 19-a pe zgură.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea (locul 18, cel mai bun clasament al carierei sale), semifinalistă la recentul turneu WTA 1000 de la Roma, s-a calificat duminică pentru al doilea său sfert de finală la Roland Garros, la 17 ani după primul. Cîrstea și-a asigurat un cec de 470.000 de euro și 430 de puncte WTA,

Andreeva a învins-o pe Cîrstea în singurul lor duel din circuitul WTA, în aprilie, pe zgura turneului WTA 500 de la Linz (Austria), pe care l-a câștigat câteva zile mai târziu.

