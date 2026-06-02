De ce e greu de distrus flota fantomă a Rusiei şi legăturile sale secrete cu UE

Bruxellesul are o problemă complicată. Vrea să lovească prin al 21-lea pachet de sancţiuni reţeaua de firme şi intermediari care ajută Rusia să vândă ilegal petrol sancţionat ca să finanţeze războiul din Ucraina, dar în spatele "flotei fantomă" a Moscovei sunt asigurători care au legături cu Uniunea Europeană, dezvăluie POLITICO.

Navele care transportă ilegal petrol rusesc sancţionat pot circula în continuare pentru că au asigurări prin firme intermediare, susţinute, indirect, de bani sau garanţii din pieţele financiare europene, dezvăluie POLITICO, citând analişti şi un eurodeputat care monitorizează aceste petroliere.

Aşa-numita flotă fantomă a Rusiei foloseşte intermediari şi "organizaţii bancare europene şi occidentale" pentru a direcţiona bani şi "a spăla practic asigurarea", a declarat Ville Niinisto, preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru cooperarea parlamentară UE-Rusia. Analiştii avertizează că Rusia nu ar avea capacitatea financiară să acopere singură riscurile unei flote atât de mari, estimată la aproximativ 1.700 de nave.

În ciuda numeroaselor pachete de sancţiuni, Rusia poate să exporte în continuare petrol folosind nave cu proprietari greu de identificat şi companii care oferă servicii în afara sistemului. Deşi cei mai mulţi asigurători occidentali s-au retras din Rusia după invadarea Ucrainei, navele continuă să obţină asigurări prin companii-paravan şi scheme de ocolire a pieţelor tradiţionale de asigurări.

"Când te uiţi la modul în care Rusia a dezvoltat aranjamente alternative de asigurare maritimă pentru flota sa fantomă şi la eforturile pe care le-a făcut pentru a menţine petrolul în mişcare prin lanţul său logistic, este incredibil. Este complet în afara principiilor generale ale ordinii bazate pe reguli şi ale comerţului maritim", a explicat Michelle Wiese Bockmann, analist de informaţii maritime.

"Sunt 1.700 de nave care fac curse dus-întors şi au nevoie de asigurare de fiecare dată. Ruşii nu au acum buzunare aşa adânci", potrivit unui analist de la Deft9 Solutions, o firmă care monitorizează activitatea flotei fantomă.

Dacă petrolierele provoacă un accident, o scurgere de petrol sau alte pagube, riscurile financiare sunt uriaşe, de ordinul miliardelor de dolari, iar o parte din acest risc ar putea ajunge indirect în pieţele europene prin reasigurări, poliţe secundare şi alte instrumente financiare, a explicat analistul, sub protecţia anonimatului.

Asigurarea este una dintre cele mai importante componente ale modelului de afaceri pe care se bazează flota fantomă. Navele au, în general, nevoie de asigurare de protecţie şi despăgubire pentru a opera şi pentru a avea acces în porturi. Furnizarea de asigurări pentru o navă din flota fantomă este, în general, ilegală dacă transportul încalcă sancţiunile, inclusiv prin transportul petrolului peste plafonul de preţ impus de G7 sau prin implicarea unor nave sancţionate.

Însă este dificil de aflat cine este în spatele asigurării şi finanţării deoarece proprietatea, managementul şi aranjamentele financiare sunt adesea ascunse deliberat. De teama unor probleme legale, analiştii cu care POLITICO a discutat au refuzat să spună ce bănci europene care ar garanta asigurările ruseşti pentru navele fantomă.

Dificultatea de a închide mecanismele prin care ruşii ocolesc sancţiunile arată că eforturile Occidentului de a sufoca economia rusă sunt şi ele limitate. Liderii UE urmează să discute cel mai recent pachet de sancţiuni la un summit la Bruxelles, pe 18 iunie. Diplomaţii speră să obţină un acord în această lună.

Draftul declaraţiei finale a summitului precizează că "subminarea modelului de afaceri al flotei fantomă ruseşti necesită o abordare pe întregul traseu şi coordonare între statele membre şi cu partenerii". Oficialii care lucrează la noile măsuri încearcă să identifice mecanismele tehnice şi financiare care susţin navele implicate în eludarea sancţiunilor.

Rusia ar profita de ţări cu controale mai slabe, registre navale permisive şi asigurători dispuşi să ofere acoperire acestor nave, pentru a continua transporturile de petrol prin apele internaţionale. Nu toate guvernele susţin însă măsuri agresive. Europenii ar fi renunţat la propunerea de interzicere a anumitor servicii maritime pentru navele ruseşti, aşteptată să figureze în al 21-lea pachet, potrivit surselor citate.

Guvernele care susţin sancţiuni mai dure transmit că eliminarea acestor mecanisme este esenţială, deoarece exporturile de petrol rămân cea mai importantă sursă de venit a Kremlinului pentru război.

Moscova poate continua războiul "pentru că, din păcate, continuă să primească venituri din petrol, principala sursă a bugetului de război al Rusiei. Instrumentul este flota fantomă", a declarat parlamentarul ucrainean Oleksii Goncharenko.

Analiştii şi oficialii ucraineni avertizează, de asemenea, că flota prezintă riscuri tot mai mari pentru mediu, deoarece multe nave sunt vechi, prost întreţinute şi operează cu asigurări opace.

