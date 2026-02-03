FCSB a anunțat, marți, pe o rețea de socializare, transferul definitiv al mijlocașului originar din Insulele Capului Verde, Joao Paulo, de la formația Oțelul Galați.

FCSB l-a transferat pe mijlocașul Joao Paulo de la Oțelul Galați - Facebook - FCSB

Campionii României anunță transferul lui Joao Paulo Moreira Fernandes, de la Oțelul Galați. Internaționalul din Insulele Capului Verde, în vârstă de 27 de ani, va purta tricoul cu numărul 18.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roșalbastru!, au anunțat reprezentanții echipei FCSB pe pagina oficială de Facebook.

Oțelul Galați păstrează o cotă parte dintr-un viitor transfer al lui Joao Paulo, se arată într-un comunicat de presă al formației gălățene.

'Tranzacția dintre cele SC Oțelul Galați și FCSB este de natură financiară și presupune și un important procent la următorul transfer al mijlocașului. De asemenea, clubului nostru îi va reveni și suma aferentă perioadei pe care jucătorul o va petrece la Cupa Mondială. Îi mulțumim pentru perioada petrecută la Galați și îi urăm mult succes!', a anunțat Oțelul Galați, potrivit Agerpres.

Joao Paulo Fernandes, mijlocaș central în vârstă de 27 de ani, a sosit la Oțelul Galați în calitate de jucător liber de contract în vara anului trecut, după ce activase în ultima perioadă la Sheriff Tiraspol, în Republica Moldova.

Internațional al reprezentativei Capului Verde, națională cu care a reușit calificarea la Cupa Mondială din acest an, Joao Paulo a apărut în tricoul echipei gălățene de 22 de ori (20 în Superliga și 2 în Cupa României).

La Oțelul Galați, Joao Paulo a marcat un gol și a livrat 3 pase decisive. Joao Paulo este al treilea transfer perfectat de FCSB în această iarnă după mijlocașul israelian Ofri Arad, de la Kairat Almatî, și fundașul portughez Andre Duarte, venit de la Ujpest.

