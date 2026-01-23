Elias Charalambous se teme că FCSB poate retrograda, după prestaţia cu Dinamo Zagreb

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, este supărat pentru că bucureştenii nu au jucat nimic în partida cu Dinamo Zagreb şi recunoaşte că trebuie făcute schimbări pentru remedierea situaţiei.

FCSB a pierdut pe terenul celor de la Dinamo Zagreb, scor 1-4, în faza principală Europa League.

„Nu am luptat şi sunt foarte dezamăgit. Le-am făcut un meci uşor adversarilor şi ceva trebuie să se schimbe. Dacă toată lumea ar fi jucat ca Olaru, cred că altfel ar fi stat lucrurile. Nu putem să avem pretenţii dacă arătăm aşa.

Probabil că n-am mai progresat de la un anumit nivel, trebuie schimbat ceva. Nu mi-a plăcut atitudinea, trebuie să avem un spirit de luptă. Poate când vor juca şi jucătorii noi ne vom găsi spiritul.

Nu am făcut nimic ca să oprim adversarii să înscrie. Noi doar am intrat pe teren şi am lăsat adversarii să înscrie. Am primit prea repede goluri, avem lipsă de concentrare. Sunt foarte, foarte dezamăgit pe echipă. Trebuie să ne regăsim spiritul. Astăzi nu am fost o echipă. Aşa cum am jucat astăzi, ne bătea şi o echipă de Liga 2, trebuie să ne trezim. Dacă jucăm aşa, atunci nici în play-off nu ne putem califica. Cu această atitudine putem şi retrograda”, a spus Elias Charalambous după meciul de la Zagreb, 1-4 cu Dinamo.

