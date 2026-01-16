Campioana FCSB deschide seria meciurilor din Superliga din 2026. Programul complet al etapei a 22-a

După o pauză de iarnă care a durat mai puţin de o lună, campionatul naţional de fotbal se reia cu meciurile etapei a 22-a, primul duel fiind programat chiar vineri seara, când FC Argeş primeşte replica FCSB, campioana en-titre a Superligii.

FC Argeş şi FCSB se înfruntă în primul meci din Superliga de fotbal din 2026 - Profimedia

Iniţial, meciul ar fi trebuit să se joace, în mod normal, duminică, 18 ianuarie, dar FCSB a solicitat devansarea partidei, astfel încât elevii lui Elias Charalambous să aibă suficient timp la dispoziţie pentru a pregăti duelul de foc cu Dinamo Zagreb din deplasare, din Europa League, de joi, 22 ianuarie.

Confruntarea se anunţă a fi una cât se poate de tare, în condiţiile în care FC Argeş este una dintre formaţiile care şi-au depus candidatura pentru un loc de play-off, iar piteştenii chiar speră să nu piardă contactul cu echipele de pe podium.

Pe de altă parte, FCSB are mare foame de puncte, campioana fiind, încă, în afara locurilor de play-off şi la mare distanţă de echipele care domină campionatul.

Articolul continuă după reclamă

Însă, ambele echipe au dificultăţi. Cei de la FC Argeş se tem că echipa a pierdut mult din forţa ofensivă după plecarea brazilianului Caio, în timp ce oficialii lui FCSB se tem că meciul se va disputa pe un teren extrem de greu, care să dezavantajeze jucătorii mai tehnici precum cei ai campioanei.

Dar FC Argeş - FCSB nu este singurul duel tare din prima rundă programată de Superliga în 2026. Duminică, 18 ianuarie, se joacă meciuri precum CFR Cluj - Oţelul Galaţi sau Dinamo Bucureşti - Universitatea Cluj, în timp ce runda se va încheia luni seara, când este programată confruntarea dintre Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova.

Program etapa a 22-a Superliga de fotbal

Vineri, 16 ianuarie

20.00, FC Argeş - FCSB

Sâmbătă, 17 ianuarie

13.00, Unirea Slobozia - UTA Arad

17.15, Farul Constanţa - AFC Hermannstadt

20.00, Rapid Bucureşti - Metaloglobus Bucureşti

Duminică, 18 ianuarie

15.30, FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoşani

17.45, CFR Cluj - Oţelul Galaţi

20.30, Dinamo Bucureşti - Universitatea Cluj

Luni, 19 ianuarie

20.00, Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰