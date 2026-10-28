Final de drum pentru Stan Wawrinka! Eliminarea de la Basel i-a adus retragerea din activitate

Stan Wawrinka, unul dintre cei mai buni jucători de tenis ai Elveţiei, s-a retras oficial, marţi seara, din activitate.

Elveţianul Stan Wawrinka s-a retras din tenis la 41 de ani - Profimedia

Sportivul de 41 de ani şi-a făcut, practic, retragerea în faţa propriilor fani, la Basel, Wawrinka cedând în primul tur al turneului de peste 2,5 milioane de euro, 5-7, 6-7, cu cehul Jiri Lehecka, locul 21 mondial şi favorit 8 la Basel.

Stan Wawrinka se retrage de pe locul 151 mondial, dar la capătul unei cariere de succes, deşi sportivul a stat mulţi ani în umbra legendarului Roger Federer.

Printre altele, Stan Wawrinka a reuşit să câştige Australian Open, în 2014, Roland Garros, în 2015, şi US Open, în 2016, să joace trei semifinale de Turneu al Campionilor, în 2013, 2014 şi 2015, să câştige Cupa Davis, în 2014, şi să câştige o medalie de aur la Jocurile Olimpice, în 2008, la dublu masculin, alături de Federer. De asemenea, Wawrinka a ocupat locul 3 mondial în 2014 şi a obţinut peste 38,7 milioane de dolari din tenis, locul 11, la momentul actual, în topul jucătorilor cu cele mai mari câştiguri din tenis.