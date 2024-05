Formula 1, Marele Premiu de la Monaco. Charles Leclerc va pleca din pole position. Cursa, live duminică de la ora 15:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Update: Charles Leclerc va pleca din pole position în cursa de duminică pe traseul de la Monaco. Fernando Alonso, Sergio Perez, Zhou, Bottas şi Sargeant au fost eliminaţi în Q1. Ocon, Hulkenberg, Ricciardo, Stroll, Magnussen au fost eliminaţi în Q2.

UPDATE: Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot şi în a treia sesiune de antrenamente. Verstappen a fost al doilea, Hamilton pe 3.

UPDATE: S-a încheiat a doua sesiune de antrenamente de la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco. Charles Lecerc, cel mai rapid pilot.

UPDATE: S-a încheiat prima sesiune de antrenamente de la Monaco. Lewis Hamilton a avut cel mai bun timp, 1:12:169, urmat de Oscar Piastri şi George Russell. Max Verstappen a încheiat sesiunea pe locul 11.

Max Verstappen tocmai a triumfat în Marele Premiu de la Imola şi şi-a trecut astfel în cont al cincilea succes din acest sezon. Pilotul de la Red Bull este lider detaşat în clasamentul piloţilor, fiind urmat de Charles Leclerc şi Sergio Perez.

Programul complet al Marelui Premiu de la Monaco (24-26 mai, AntenaPLAY)

Lupta din „Marele Circ” se reia vineri, când încep antrenamentele de la Monaco. Prima sesiune va putea fi urmărită de la ora 14:30, în direct în AntenaPLAY. A doua sesiune a antrenamentelor este programată în aceeaşi zi, de la ora 18:00.

Ultima sesiune de antrenamente va începe sâmbătă, de la ora 13:30. La scurt timp distanţă vor avea loc calificările. Acestea pot fi urmărite LIVE VIDEO pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, de la ora 16:45.

Cursa Marelui Premiu de la Monaco ia startul duminică, de la ora 15:45, şi va fi transmisă LIVE de Antena 1 şi în AntenaPLAY. Max Verstappen a triumfat pe circuitul stradal încărcat de istorie în 2021 şi 2023.

McLaren, omagiu pentru Ayrton Senna la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco

Constructorul britanic McLaren a prezentat un monopost special, în semn de omagiu pentru Ayrton Senna, decedat în urmă cu 30 de ani, care va fi condus de piloţii săi la Marele Premiu al Principatului Monaco din acest weekend.

Senna a fost pilotul McLaren între 1988 şi 1993. Până în prezent, Senna rămâne cel mai de succes pilot din istoria echipei McLaren, cu 35 de victorii din 96 de Grand Prix-uri.

La Marele Premiu de la Monaco din acest weekend, un circuit pe care Senna deţine un record de şase victorii (în 1987 şi apoi cinci la rând între 1989 şi 1993), piloţii echipei britanice vor conduce monoposturi cu un design original, inspirat de casca purtată de brazilian, în culorile galben, verde şi albastru.

