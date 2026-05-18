FCSB şi-a găsit un nou antrenor după ce în ultimele etape echipa a fost condusă de "secunzi", după plecarea lui Mirel Rădoi. Noul antrenor a semnat un contract pe un an.

Fost antrenor în Liga a 4-a, numit pe banca FCSB. Anunţul făcut de Gigi Becali: "A semnat pe un an"

Marius Baciu, fost jucător la formaţia roş-albastră, a antrenat ultima dată la Păușești-Otăsău, în liga a patra. "L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe 1 an. Mâine dimineață se prezintă la antrenament și dăm drumul la treabă", a declarat Gigi Becali, patronul FCSB.

Baciu, în vârstă de 51 de ani, a jucat între 1996 şi 2002 la Steaua. A adunat 140 de prezenţe în tricoul roş-albastru, reuşind să câştige trei titluri de campion şi o Cupă a României. Cariera de antrenor şi-a început-o în 2009, iar printre cele mai sonore nume din CV se numără Pandurii Târgu Jiu, CSMS Iaşi sau Concordia Chiajna.

