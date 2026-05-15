Cât costă biletele la România - Ţara Galilor, amicalul pe care "tricolorii" îl dispută acasă pe 6 iunie

Naţionala de fotbal a României a ratat calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din America de Nord, din această vară, astfel că "tricolorii" vor disputa doar două meciuri de verificare la începutul lunii iunie.

România - Ţara Galilor este primul meci cu Gheorghe Hagi pe bancă, pe teren propriu, de la revenirea acestuia ca selecţioner
Mai întâi, "tricolorii" se vor deplasa la Tbilisi, pentru a da piept cu Georgia, marţi, 2 iunie, de la 20.00, ora României, pentru ca sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20.45, naţionala noastră să primească replica Ţării Galilor, într-o partidă care se va disputa pe Stadionul Steaua.

Deşi par lipsite de interes, partidele sunt de bun augur în condiţiile în care îi permit noului selecţioner al României, Gheorghe Hagi, să încerce mai mulţi fotbalişti în perspectiva partidelor din UEFA Nations League, din toamnă, şi din preliminariile Campionatului European din 2028.

Reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal au anunţat, vineri, că au pus în vânzare biletele pentru duelul cu Ţara Galilor de pe teren propriu. Acestea pot fi achiziţionate de pe bilete.frf.ro şi costă, în general, între 40 şi 100 de lei. Excepţii fac biletele pentru copiii sub 15 ani, care costă 10 lei, biletele pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani, care costă 30 de lei, şi biletele din zona VIP, care costă 500 lei.

