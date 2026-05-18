Sondaj INSCOP după moţiunea de cenzură: PNL trece pe locul doi şi depăşeşte PSD în intenţia de vot

PNL a urcat pe locul al doilea în clasamentul intenţiei de vot pentru alegerile parlamentare şi a depăşit PSD, potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research realizat în perioada 11-14 mai 2026, primul sondaj publicat după moţiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

AUR rămâne pe primul loc în preferinţele alegătorilor, cu 38,2%, urmat de PNL, care ajunge la 20,3%, în creştere faţă de luna aprilie, când era cotat la 15,5%. PSD coboară pe locul trei, cu 17,5%, după ce luna trecută avea 20,1%.

USR este cotat la 10%, în timp ce UDMR are 5%. SOS România este creditat cu 2,9%, SENS cu 2,5%, iar POT cu 1,9%.

Sondajul arată diferenţe şi mai mari în rândul alegătorilor care spun că vor merge sigur la vot. În acest scenariu, AUR ar obţine 41,4%, PNL ar urca la 21,9%, iar PSD ar coborî la 13,3%. USR ar avea 10,8%.

Potrivit cercetării, 67,4% dintre respondenţi spun că vor merge "sigur" la vot la alegerile parlamentare.

Ştefureac: "În premieră în ultimii şase ani, PNL trece în faţa PSD"

"Primul Barometru Informat.ro-INSCOP realizat după moţiunea de cenzură arată câteva modificări importante în intenţia de vot a românilor pentru partidele politice. AUR rămâne principalul partid din România în intenţia de vot, relativ stabil în banda 38-41% (variaţie în funcţie de gradul de mobilizare al votanţilor). O schimbare majoră se observă în ceea ce priveşte locul doi. În premieră în ultimii şase ani, PNL trece în faţa PSD cu un scor de 20-22% (în creştere cu cinci procente comparativ cu luna anterioară), în timp ce PSD cade pe locul 3, cu o pierdere importantă, înregistrând un scor de 13-17% (scădere de trei procente faţă de aprilie). Diferenţa dintre cele două partide variază între 3 puncte în clasamentul votanţilor care au o opţiune şi peste 8 puncte procentuale în clasamentul votanţilor mobilizaţi. USR este, de asemenea, în regres, ajungând la 10%, în timp ce UDMR se menţine în zona obişnuită de 3-5%. Moţiunea de cenzură a determinat o polarizare puternică a societăţii româneşti, ceea ce a provocat o creştere importantă a PNL, tractat de premierul Ilie Bolojan, a cărui popularitate a crescut rapid şi oarecum neaşteptat. Pe de altă parte, se poate observa totuşi că variaţia susţinerii electorale pentru marile bazine politice din aprilie până în mai nu este deocamdată atât de mare nici în cazul votanţilor care aleg un partid (blocul AUR - SOS - POT se menţine la 43%, blocul PNL - USR creşte uşor cu două procente de la 28% la 30%, în timp ce PSD pierde trei procente de la 20% la 17%), şi nici în cazul votanţilor mobilizaţi (blocul AUR - SOS - POT de la 45% la 46%, blocul PNL - USR de la 31% la 33%, în timp ce PSD pierde trei procente, de la 16% la 13%). Interesant este că, în comparaţie cu situaţia din urmă cu un an (mai 2025), AUR, PSD şi UDMR sunt practic la acelaşi scor, în timp ce PNL creşte cu patru procente, iar USR scade cu 2 procente", a afirmat directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac.

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

