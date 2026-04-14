Autorul panourilor anti-cezariană din București a fost identificat. Este o fundație cu doi asociaţi și fără legături cu sistemul medical. Unul dintre ei este ospătar, iar celălalt crainic la meciurile echipei FCSB. Organizația, care a mai fost implicată în campanii controversate, promovează mesaje care fac trimitere la teorii conspiraționiste despre declinul populației. Medicii spun clar: decizia privind naşterea trebuie să țină cont de siguranța mamei și a fătului

Jurnaliştii de la Snoop au aflat că panourilor controversate au fost comandate de o organizație care se numește Fundația Corporate Transparency.

Fundația care stă în spatele campaniei anti-cezariană are sediul într-un bloc din Sectorul 5. Organizația nu e la prima controversă. În urmă cu doi ani atrăgea atenția cu mesaje similare, în care era menționat Dalai Lama.

Organizaţia este condusă de două personaje: Radu Cătălin Grădinaru și Florin Ghencea. Grădinaru este asistent în brokeraj și ospătar, absolvent de educație fizică și sport. Asociatul lui, Florin Ghencea, e cunoscut drept crainic la meciurile echipei FCSB.

Pe site-ul fundaţiei apar teorii conspiraționiste conform cărora operația de cezariană ar fi legată de presupuse planuri globale de reducerea a natalității și de distrugerea rasei albe. Nicio afirmație nu este susținută de surse medicale sau științifice.

Medicii resping categoric astfel de discursuri.

"Decizia pentru naştere naturală sau cezariană se ia în funcţie de indicaţiile medicale. Decizia de cezariană se ia fie în momentul în care se declanşează travaliul sau, dacă nu se declanşează travaliul sau există alte patologii preexistente, decizia se ia anterior şi se stabilieşte cu pacienta", a declarat Ciprian Morariu, medic ginecolog.

Pentru unele mame, cezariană nu este o opțiune, ci o necesitate.

"Mi-am dorit să nasc natural, nu a fost posibil din cauza unei probleme medicale şi am născut prin cezariană. Conexiune există cumva dintotdeauna, conexiunea se face şi din moment ce eşti însărcianată, iar când îţi vezi copilul pentru prima dată chiar există, este ceva instant", a mărturisit Geanina Neagu, mamă care a nascut prin cezariană.

Cazul a ajuns și pe masa Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

"E posibil să fie un discurs care vulnerabilizează, ofensează chiar o parte a populației feminine, a femeilor care optează pentru naștere prin cezariană. Dar, conform procedurilor noastre, o astfel de decizie este luată doar în urma unei dezbateri în interiorul colegiului director", a spus Cătălin Raiu, vicepreședinte CNCD.

În paralel, în Parlament se discută o lege care ar putea schimba modul în care aceste mesaje sunt afişate.

"Autoritățile publice locale să nu mai dea avizele până când la rândul lor nu au din partea unei societăți medicale de profil sau din partea colegiului medicilor un aviz privind corectitudinea mesajului, vizând o practică medicală", a declarat senatoarea Corina Atanasiu, inițiatoarea legii.

"Această dezinformare în sănătate sau informaţii care sunt prezentate doar pe jumătate pot să constituie un risc real pentru sănătatea publică. Acele panouri publicitare care au apărut în Bucureşti conţin o serie întreagă de informaţii care nu au fundament ştiinţific", a declarat Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România.

În 2024, fundaţia punea panouri în apropierea unor ambasade şi promova codurile secrete prin care Dalai Lama controlează bursele lumii. Declaraţii halucinante au fost înregistrate de jurnaliştii de la Public Record.

Membru fundație: Aici o să vezi cine conduce lumea asta, prin subsidiarii, ăstea sunt marile fonduri de investiţii. Astea sunt literele pe care funcţionează toate codurile. De aici pleacă totul.

Jurnalist: Rusia nu a invadat Ucraina. Dar ce s-a întâmplat acolo?

Membru fundație: E o chestie artificială. Nu poţi să ştii exact culisele lor.

În 2024, fundaţia declara venituri de aproape un milion şi jumătate de lei.

Contactaţi de reporterii Observator, liderii orgaizaţiei au transmis că vor reveni cu explicaţii zilele următoare.

