Două avioane de vânătoare americane au fost implicate duminică într-o coliziune în zbor, în timpul unui show aviatic în apropierea bazei aeriene Mountain Home din statul Idaho. Cei patru memebri au reuşit să se catapulteze şi sunt în stare stabilă.

Accidentul s-a produs în timpul show-ului aviatic Gunfighter Skies, la o distanţă de 3,2 kilometri de baza Forţelor Aeriene ale SUA, a declarat un purtător de cuvânt.

Baza aeriană Mountain Home, situată la aproximativ 80 de kilometri sud de Boise, a anunţat pe reţelele de socializare că zona a fost izolată.

Membrii echipajului s-au catapultat

„Echipele de intervenţie de urgenţă se află la faţa locului, se desfăşoară o anchetă, iar mai multe detalii vor fi făcute publice pe măsură ce vor fi disponibile”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Videoclipurile postate pe reţelele de socializare au arătat patru paraşute deschizându-se în timp ce avioanele se prăbuşeau la sol după coliziune.

Organizatorii spectacolului aerian au declarat că cei patru membri ai echipajului s-au catapultat în siguranţă.

