Gestul lui Yamal cu drapelul Palestinei, apreciat de premierul Spaniei
Şeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, s-a declarat „mândru” de starul FC Barcelona, Lamine Yamal, care a fluturat un drapel palestinian în timpul sărbătoririi titlului câştigat de FC Barcelona, stârnind acuzaţii de „incitare la ură” din partea Israelului, relatează AFP, citaţi de News.
„Cei care cred că fluturarea steagului unui stat înseamnă «incitare la ură» fie şi-au pierdut minţile, fie sunt orbiţi de propria lor meschinărie. Lamine a exprimat pur şi simplu solidaritatea cu Palestina pe care o simt milioane de spanioli. Un motiv în plus să fim mândri de el”, a scris Pedro Sanchez pe X.
Joi, ministrul apărării din Israel l-a criticat pe tânărul star al echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, pentru faptul că a fluturat un steag palestinian în timpul sărbătoririi câştigării titlului în Spania, afirmând că gestul respectiv „incită la ură”.
