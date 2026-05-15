Gestul lui Yamal cu drapelul Palestinei, apreciat de premierul Spaniei

Şeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, s-a declarat „mândru” de starul FC Barcelona, Lamine Yamal, care a fluturat un drapel palestinian în timpul sărbătoririi titlului câştigat de FC Barcelona, stârnind acuzaţii de „incitare la ură” din partea Israelului, relatează AFP, citaţi de News .

„Cei care cred că fluturarea steagului unui stat înseamnă «incitare la ură» fie şi-au pierdut minţile, fie sunt orbiţi de propria lor meschinărie. Lamine a exprimat pur şi simplu solidaritatea cu Palestina pe care o simt milioane de spanioli. Un motiv în plus să fim mândri de el”, a scris Pedro Sanchez pe X.

Joi, ministrul apărării din Israel l-a criticat pe tânărul star al echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, pentru faptul că a fluturat un steag palestinian în timpul sărbătoririi câştigării titlului în Spania, afirmând că gestul respectiv „incită la ură”.

