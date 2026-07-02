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Fundaşul italian Marco Palestra a semnat cu Chelsea

Marco Palestra a semnat cu Chelsea Marco Palestra a semnat cu Chelsea - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.07.2026, 15:45 | Modificat la 02.07.2026, 15:46

Fundaşul internaţional italian Marco Palestra, considerat la 21 de ani viitorul Squadrei Azzurra, s-a alăturat miercuri echipei Chelsea venind de la Atalanta Bergamo, au anunţat cele două cluburi, informează AFP.

Palestra a semnat până în 2033 cu Chelsea, a anunţat clubul londonez, care a terminat pe locul 10 în campionatul Angliei în sezonul trecut şi are acum un nou antrenor, Xabi Alonso.

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, suma de transfer a fundaşului dreapta a fost estimată la 57 de milioane de euro.

Format la Atalanta, Palestra a petrecut sezonul trecut împrumutat la Cagliari, unde a impresionat (37 de meciuri, un gol), fiind desemnat cel mai bun fundaş din Serie A şi bifând primele sale două selecţii pentru naţionala Italiei.

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El a jucat în finala play-off-ului european pentru Cupa Mondială 2026 împotriva Bosniei-Herţegovina, Italia ratând pentru a treia oară consecutiv calificarea la turneul final.

Inter Milano, campioana Italiei, antrenată de Cristian Chivu, obligată să-şi întinerească linia defensivă, făcuse din Palestra prioritatea sa, dar fundaşul nu a ezitat când Chelsea şi-a arătat interesul. "Sunt atât de mulţi jucători talentaţi, un lot valoros şi un antrenor care a explicat deja cum vrea să jucăm, este foarte entuziasmant şi abia aştept să joc în Premier League", a declarat el în comunicatul lui Chelsea.

Redactia Observator
Redactia Observator
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