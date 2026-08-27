Galatasaray Istanbul oferă 45 de milioane de euro pentru transferul lui Rafael Leao, vedeta lui AC Milan 

Galatasaray Istanbul a fost depăşită clar în perioada de mercato, din această vară, de marile rivale din Turcia, Fenerbahce Istanbul şi Trabzonspor, însă oficialii campioanei Turciei nu dezarmează şi pregătesc o ultimă mare lovitură înainte de finalul perioadei de transferuri.

Portughezul Rafael Leao este pregătit să schimbe campionatul, după şapte ani petrecuţi la AC Milan - Profimedia

După ce l-a adus Aleksey Batrakov, noul copil-minune al fotbalului rus, pentru 25 de milioane de euro, de la Lokomotiv Moscova, oficialii lui Galatasaray Istanbul sunt aproape să bată palma cu cei de la AC Milan pentru achiziţionarea portughezului Rafael Leao.

Conform jurnaliştilor turci, cei de la Galatasaray s-au înţeles deja cu reprezentanţii jucătorului şi au făcut o ofertă de 45 de milioane de euro către clubul italian, foarte aproape de clauza impusă de AC Milan, 50 de milioane de euro. Este foarte probabil ca, graţie bonusurilor incluse în afacere, oferta Galatei chiar să depăşească pragul de 50 de milioane de euro, astfel că pare o chestiune de zile până când trecerea lui Rafael Leao în Turcia va fi finalizată.

Sursa amintită precizează că Rafael Leao ar urma să semneze un contract pe patru ani cu Galatasaray Istanbul şi să încaseze un salariu de 12 milioane de euro pe an. Rafael Leao, 27 de ani, este din 2019 la AC Milan, după ce a mai trecut pe la Sporting Lisabona şi Lille. Portughezul a adunat nu mai puţin de 80 de goluri şi 60 de pase decisive în 291 de meciuri jucate pentru gruparea italiană.