Manchester City l-a prezentat oficial pe Ayyoub Bouaddi, adolescentul care a costat-o 95 de milioane de euro

În căutarea unui mijlocaş de travaliu, după plecarea lui Rodri la FC Barcelona, Manchester City a obţinut, în cele din urmă, semnătura lui Ayyoub Bouaddi, 18 ani, de la echipa franceză Lille.

Mutarea a fost oficializată cu puţine zile înainte de finalul perioadei de mercato din această vară. Ayyoub Bouaddi îi costă pe cei de la Manchester City nu mai puţin de 95 de milioane de euro, însă poate să depăşească lejer 100 de milioane de euro în funcţie de bornele atinse atât de jucător în tricoul "cetăţenilor", cât şi de Manchester City cu marocanul de 18 ani în echipă.

Ayyoub Bouaddi, care a impresionat cu evoluţiile sale de la Cupa Mondială 2026, a semnat un contract pe cinci ani cu Manchester City şi urmează să se alăture echipei antrenate de Enzo Maresca.

Manchester City a ajuns la peste 273 de milioane de euro cheltuiţi în această vară, în condiţiile în care, pe lângă Ayyoub Bouaddi, "cetăţenii" i-au mai adus pe Elliot Anderson, de la Nottingham Forest, pentru 135 de milioane de euro, sau Mathys Detourbet, de la Troyes, pentru 25 de milioane de euro.

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Culmea, presată de îndeplinirea fair-play-ului financiar, Manchester City este pe plus în această vară. Echipa a încasat peste 278,5 milioane de euro din cedarea unor jucători precum Savinho, la Tottenham Hotspur, pentru 87,7 milioane de euro, Tijjani Reijnders, la Al Qadsiah, pentru 61 de milioane de euro, Rodri, la FC Barcelona, pentru 60 de milioane de euro, sau James Trafford, la Leeds United, pentru 46,7 milioane de euro.