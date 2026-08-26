Manchester United şi-a prezentat mijlocaşul de 75,9 milioane de euro 

Deşi i-a înregimentat, deja, pe Youri Tielemans şi Andrey Santos, oficialii de la Manchester United au decis că mai au nevoie de un mijlocaş de acoperire, astfel că au bătut palma pentru camerunezul Carlos Baleba, de la Brighton.

Cotat de site-urile de specialitate la 55 de milioane de euro, Baleba, 22 de ani, i-a costat pe cei de la Manchester United, până acum, 75,9 milioane de euro, dar suma poate creşte în funcţie de evoluţiile camerunezului şi de rezultatele obţinute de Manchester United cu el în echipă.

Baleba a semnat un contract valabil pe cinci ani cu Manchester United şi se alătură echipei antrenate de Michael Carrick, în speranţa că va putea oferi un plus de siguranţă în linia mediană, acolo unde United a suferit în etapa de debut din Premier League, 0-2 cu Hull City.

Manchester United a ajuns la peste 173 de milioane de euro cheltuiţi pe transferuri, în această vară. Întreaga sumă s-a dus pe cei trei mijlocaşi menţionaţi. Dintre aceştia, Baleba a fost şi cel mai scump, în special graţie potenţialului său uriaş avut la 22 de ani. Manchester United a mai dat 41 de milioane de euro pe Youri Tielemans, de la Aston Villa, şi 56,3 milioane de euro pe Andrey Santos, de la Chelsea Londra.