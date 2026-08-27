S-au stabilit cele 36 de echipe care joacă în Liga Campionilor. Cum arată urnele înainte de tragerea la sorţi

Miercuri seara s-au disputat ultimele meciuri din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, partide în urma cărora s-au stabilit ultimele patru echipe calificate în faza principală a competiţiei.

AEK Atena, 4-0 şi 0-0 cu Levski Sofia, şi Viking Stavanger, 3-1 şi 2-2 cu Dinamo Zagreb, s-au calificat fără emoţii în grupa de Liga Campionilor, în timp ce Fenerbahce Istanbul, 1-1 şi 2-1 cu Olympique Lyonnais, şi Slovan Bratislava, 1-1 şi 2-1, după prelungiri, cu NK Celje, au avut parte de suspans şi dramatism.

Se cunosc, astfel, toate cele 36 de echipe care vor evolua în grupa de Liga Campionilor. Cele 36 de echipe provin din Franţa (Paris Saint Germain, Lille, Lens), Germania (Bayern Munchen, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart), Spania (Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Betis Sevilla, Villarreal), Anglia (FC Liverpool, Manchester City, Arsenal Londra, Aston Villa, Manchester United), Italia (Internazionale Milano, AS Roma, Napoli, Como), Portugalia (Sporting Lisabona, FC Porto), Belgia (FC Bruges), Olanda (PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam), Norvegia (Bodo Glimt, Viking Stavanger), Turcia (Fenerbahce Istanbul, Galatasaray Istanbul), Ucraina (Şahtior Doneţk), Cehia (Slavia Praga), Slovacia (Slovan Bratislava), Grecia (AEK Atena), Austria (LASK Linz) şi Azerbaidjan (FC Sabah Baku).

Cele 36 de echipe vor evolua într-o singură grupă. Fiecare echipa va susţine opt meciuri, patru acasă şi patru în deplasare, cu adversari diferiţi, iar la final se trage linie şi se face un singur clasament. Echipele de pe locurile 1-8 se califică direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, iar echipele de pe locurile 25-36 sunt eliminate din cupele europene.

Articolul continuă după reclamă

Tragerea la sorţi pentru stabilirea viitorilor adversari ai fiecărei echipe în parte are loc joi seara. Echipele au fost împărţite în patru urne valorice, iar fiecare echipa va evolua împotriva a câte două echipe din fiecare urnă valorică, un meci acasă şi un meci în deplasare.

Cele patru urne valorice arată astfel:

I - Paris Saint Germain, Bayern Munchen, Real Madrid, FC Liverpool, Internazionale Milano, Manchester City, Arsenal Londra, FC Barcelona, Atletico Madrid.

II - Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting Lisabona, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, FC Bruges, Betis Sevilla, PSV Eindhoven.

III - Feyenoord Rotterdam, Lille, Bodo Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahce Istanbul, Şahtior Doneţk, Galatasaray Istanbul.

IV - Slavia Praga, Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atena, LASK Linz, Como, Lens, Viking Stavanger, FC Sabah Baku.

Echipele vor juca şase meciuri în 2026 şi două meciuri în prima parte a anului viitor. Meciurile din prima etapă sunt programate în perioada 8-10 septembrie.