Gheorghe Hagi, prezentat oficial drept noul selecţioner al României. Contract pe 4 ani

Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, şi Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei, l-au prezentat oficial, luni, pe Gheorghe Hagi drept noul antrenor al naţionalei de fotbal a României.

Prezentarea lui Gheorghe Hagi ca selecţioner al României a fost prefaţată de mesaje scurte transmise de Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă. Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal a vorbit, practic, despre un nou obiectiv la naţională, acela ca echipa să-şi propună să câştige fiecare meci în parte. Totuşi, noul selecţioner va avea un contract pe patru ani în care va trebui în permanenţă să se vorbească despre calificare, atât la Euro 2028, cât şi la Mondialul din 2030.

Ulterior, Gheorghe Hagi şi-a prezentat planul, acesta precizând că "voi avea un concept tehnic în cinci puncte. 1. Strategie - încercăm să devenim cei mai buni. Poate părea prea mult, dar mie îmi place să am obiective îndrăzneţe, să câştig. Trebuie să încercăm să avem performanţe foarte mari împreună. După strategie, vine identitatea. Jucătorul trebuie să ştie să atace şi să ştie să se apere. În ceea ce priveşte sistemul de joc, îmi place să folosesc şi sistem cu patru fundaşi şi sistem cu trei fundaşi. Trebuie să fim dinamici. Punctul patru, care este foarte important, este selecţia. Trebuie să ştii să selectezi. Selecţia face diferenţa. Jucătorii trebuie să aibă experienţă la nivel internaţional, evoluţii în cupele europene. Pentru că ne luptăm cu cei mai buni, trebuie să ne ridicăm la un asemenea nivel. De asemenea, trebuie să aducem şi tot ce este mai bun din România. Nu în ultimul rând, metodica de antrenament este şi ea foarte importantă. Trebuie să ne cunoaştem, să vorbim, să încercăm împreună să câştigăm. De aceea am venit la echipa naţională".

De asemenea, Gheorghe Hagi a recunoscut şi că au mai fost momente în care s-a mai discutat o posibilă revenire a sa la echipa naţională, dar nu s-a putut din diferite motive, inclusiv implicarea sa în alte proiecte.

Gheorghe Hagi a mai transmis, printre altele, că "m-am născut să câştig orice meci. Nu trebuie să ne fie frică, trebuie să avem curaj" şi a dat asigurări că "nu va fi o restructurare la echipa naţională. Avem un bagaj destul de bun de jucători care joacă afară".

Nu în ultimul rând trebuie precizat că Gheorghe Hagi a vorbit inclusiv despre predecesorul său, regretatul Mircea Lucescu, despre care a spus că "este profesorul meu, omul care m-a inspirat cel mai mult. Curaj ca al lui, să iei un puști care nu mai jucase niciodată, mai rar. Norocul meu a fost că am avut profesori foarte buni. Sper să am succes, asta îmi doresc. Eu și echipa să facem lumea fericită".

Gheorghe Hagi revine pe banca naţionalei României, după 25 de ani

Momentul marchează revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a naţionalei României după un sfert de secol, tehnicianul conducând echipa României şi în urmă cu 25 de ani, în 2001.

Atunci, Hagi era la primul mandat din cariera de antrenor şi a rezistat doar patru meciuri pe banca tehnică a României, ratând calificarea la Mondialul din 2002, din Japonia şi Coreea de Sud, după un baraj pierdut cu Slovenia, 1-2 în deplasare şi 1-1 acasă.

Acum, Hagi este instalat cu obiectivul clar de a duce naţionala României la Euro 2028, turneu final care va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoţia şi Ţara Galilor.

Ajuns la 61 de ani, Gheorghe Hagi este o nouă legendă pe care Răzvan Burleanu mizează pentru revitalizarea naţionalei de seniori a României, după ce regretatul Mircea Lucescu nu a reuşit să ducă naţionala României la Mondialul din această vară, din America de Nord, turneu final transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

După o carieră prodigioasă ca jucător, în care a bifat, printre altele, 84 de meciuri şi 20 de goluri la Real Madrid, 51 de meciuri şi 11 goluri la FC Barcelona şi 192 de meciuri şi 72 de goluri la Galatasaray Istanbul, Gheorghe Hagi şi-a încercat norocul în mod constant şi ca antrenor, dar rezultatele parcă nu au fost la fel de impunătoare.

Hagi a câştigat cinci trofee ca antrenor, dar patru dintre acestea au fost obţinute pe plan local, cu echipa sa de suflet, Viitorul Constanţa, absorbită ulterior în ceea ce se numeşte astăzi FC Farul Constanţa. Concret, Hagi a fost campion al României cu Viitorul, în 2017, şi cu Farul, în 2023, şi a câştigat Cupa României şi Supercupa României, cu Viitorul, în 2019. De asemenea, Hagi a fost şi pe banca celor de la Galatasaray, în 2005, când gruparea câştiga Cupa Turciei, după 5-1 în finala cu Fenerbahce Istanbul.

Deşi existau iniţial informaţii conform cărora ar exista mai mulţi pretendenţi pentru postul de selecţioner al României, toate calculele indicau spre un scenariu conform căruia Gheorghe Hagi era, de fapt, singura ţintă a reprezentanţilor Federaţiei Române de Fotbal.

