FC Dinamo a anunţat, vineri, despărţirea de tehnicianul Zeljko Kopic, care era în funcţie încă din 2023.

Zeljko Kopic nu mai este antrenorul echipei Dinamo: “Drumurile noastre ajung să se despartă” - Dinamo Bucureşti

"Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă, ambele părţi ajungând de comun acord că este nevoie de o nouă provocare.

Clubul Dinamo îi mulţumeşte sincer domnului Kopić pentru toată munca depusă pe banca clubului, pentru tot aportul adus în revenirea lui Dinamo în vârful fotbalului românesc, şi îi dorim mult succes în continuare în cariera de antrenor.

Došao si, kao trener, a otišao kao crveni pas! Hvala, Željko!", se arată pe pagina de Facebook a FC Dinamo.

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"Fotbalul, ca şi viaţa, e compus din evenimente, trăiri şi experienţe, iar cel mai frumos dintre toate rămâne momentul realizărilor.

Sosit la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, Željko Kopić a depus o muncă neîntreruptă pentru a readuce echipa acolo unde îi este locul. Alături de staff-ul său şi de susţinerea clubului, a reuşit să păstreze Dinamo în primul eşalon fotbalistic.

În continuare, a reuşit să readucă Dinamo, după o pauză de 7 ani, în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României, accederea în play-off şi clasarea pe locul 4 al ligii naţionale.

Pe durata celor două sezoane şi jumătate, Željko Kopić a strâns un număr impresionant de 112 jocuri oficiale pe banca tehnică a echipei, clasându-se astfel într-un top select al celor mai longevivi antrenori din istoria clubului nostru", menţionează Dinamo.

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