Este iarnă autentică la munte, după primul cod portocaliu de viscol din acest sezon. Pe creste, stratul de zăpadă atinge jumătate de metru, dar ninsori mai timide au căzut și în orașe precum Suceava. Urmează o săptămână foarte rece, la finalul căreia am putea vedea și în Capitală primii fulgi de zăpadă.

Peste noapte, codul galben de viscol de la munte s-a transformat în cod portocaliu. Au urmat ninsori și rafale puternice de vânt. În județul Gorj, turiștii care au urcat spre stațiunea montană Rânca abia au mai înaintat cu mașinile, după ce vizibilitatea a scăzut sub 50 de metri.

În orașul Suceava, a căzut prima ninsoare din acest sezon.

Șoferii se pregătesc pentru o iarnă grea

Drum care a continuat până la primul service auto.

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"Trebuie curățat. Trebuie avut lichid de iarnă, cauciucuri de iarnă"

"Cel mai bine e cu anvelope noi. Nu cu astea vechi. Mai merg pe timp de vară, dar pe timp de iarnă nu ne riscăm viața sau sănătatea", spun oamenii.

"Recomandarea noastră e să vină oamenii din timp. Suntem la dispoziție de mai bine de o lună de zile, am pregătit oameni, am pregătit utilaje, tot și îi așteptăm", spune Gheorghe Rodenciuc, șef de service.

Și în alte județe, drumarii au ieșit la prima misiune de deszăpezire din această iarnă.

Turiștii s-au trezit cu mașinile îngropate sub nămeți

În Straja, turiștii s-au trezit cu mașinile îngropate sub nămeți.

"Uite cum ne-am trezit noi așa de dimineață. Cu zăpadă mai multă decât data trecută", spun oamenii.

Pe litoral, în ciuda vântului și frigului, un localnic a încercat apa mării.

Până când rămâne valabilă avertizarea cod portocaliu de viscol

Avertizarea de cod portocaliu de viscol va rămâne în vigoare până astăzi la ora 23 în Carpații Meridionali și de Curbură. Însă vremea se va răci drastic zilele următoare. Temperaturile vor scădea treptat în toată țara, iar din weekend, acestea se vor situa sub 10 grade Celsius. În plus, la finalul săptămânii o masă de aer polar va traversa țara, iar ploile din sudul României se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Nu e exclus ca și în București să vedem primii fulgi de nea.