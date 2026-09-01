Sorana Cîrstea, calificare fără emoţii în turul II de la US Open 2026

Sorana Cîrstea, marea speranţă a României la US Open 2026, ultimul Grand Slam de tenis al anului, s-a calificat fără emoţii în turul II al turneului dotat cu premii totale în valoare de 108 milioane de dolari.

Sportiva noastră, considerată favorită 16 la US Open 2026, s-a impus luni seara, scor 6-3, 6-0, în confruntarea cu Julia Grabher, din Austria, ocupanta locului 112 mondial.

Graţie acestui succes, Sorana şi-a asigurat un cec în valoare de 190.000 de dolari şi 70 de puncte WTA. Sorana şi-a egalat performanţa de anul trecut, când s-a oprit în turul II, astfel că orice victorie de acum înainte poate aduce un plus în clasamentul mondial, ea ocupând în acest moment locul 15 în clasamentul WTA Ranking Live.

Pentru Sorana Cîrstea urmează un meci complicat cu Diane Parry, din Franţa, locul 31 mondial. Parry a trecut, în primul tur, de Viktorija Golubic, din Elveţia, locul 56 mondial, scor 7-5, 6-4.

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Sorana Cîrstea şi Diane Parry nu s-au mai înfruntat până acum. Dacă trece şi de jucătoarea din Franţa, Sorana Cîrstea va înfrunta, în turul III, o jucătoare din Italia, indiferent că vorbim de Jasmine Paolini, favorită 19, sau de Lucrezia Stefanini, jucătoare venită din calificări.